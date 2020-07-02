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2 июля 20°C
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Маникюр 2020: мы знаем, что ты сделаешь этим летом

Жизнь идет своим чередом: салоны красоты работают, мы загораем. А, значит, на повестке дня актуальные идеи маникюра на лето. Наш обзор посвящен идеям дизайна ногтей, которые будут отлично смотреться на загорелых руках.

Маникюр лето 2020
Маникюр лето 2020
https://www.instagram.com/opi/

Ярко. Супер.

Если кожа рук смуглая, то насыщенные и даже ультра насыщенные оттенки, модные этим летом, будут выглядеть особенно эффектно. Свежая фишка — это кончик ногтя контрастного цвета. Например, глубокий фиолетовый на основной длине с каймой цвета лайма.

Тонкая натура

Тем, кто не хочет, чтобы их маникюр был виден за сто метров, а наоборот предпочитает, чтобы пальчики с интересом разглядывали, оценят другой тренд. Это вариант нюдового дизайна, допустимый даже для тех, у кого в офисе строгий дресс код. Основной цвет ногтевой пластины пастельный нежно розовый или цвет шампанского, но с деликатной едва заметной голубой каймой по самому краешку ногтя.

Правда, подвох в том, такая минималистичная нейл-идея требует филигранного исполнения.

Новый френч

Тема креатива по мотивам французского маникюра продолжает фонтанировать идеями. Самые радикальные идеи, как обычно у корейской бьюти-блогерши Пак Ын Кен. Черная кайма была, красная — была — что дальше? А дальше летние ногти 2020 — это бело-голубая каемка, продолжающая весеннюю тему неба с облаками.

Заводной апельсин

Ярко-оранжевый — главный цвет лета, по крайней мере, по версии бренда O.P.I. и его новой летней коллекции лаков. Что логично: если фаворитом марки весной был желтый, то по мере увеличения температуры следующим героем сезона цвет апельсина.

Еще цветочки…

И, наконец, модная тема, в которой нет ничего революционного, зато много летнего — цветы. Нежно, романтично, поднимает настроение — единственный минус — требует профессионального салонного исполнения. Считается, что главная героиня цветочного маникюра 2020 — ромашка, но с этим можно поспорить. Анютины глазки, розы, лаванда, и прочие красотки растительного мира составят ей достойную конкуренцию

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