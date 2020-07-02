Маникюр 2020: мы знаем, что ты сделаешь этим летом

Ярко. Супер.
Если кожа рук смуглая, то насыщенные и даже ультра насыщенные оттенки, модные этим летом, будут выглядеть особенно эффектно. Свежая фишка — это кончик ногтя контрастного цвета. Например, глубокий фиолетовый на основной длине с каймой цвета лайма.
Тонкая натура
Тем, кто не хочет, чтобы их маникюр был виден за сто метров, а наоборот предпочитает, чтобы пальчики с интересом разглядывали, оценят другой тренд. Это вариант нюдового дизайна, допустимый даже для тех, у кого в офисе строгий дресс код. Основной цвет ногтевой пластины пастельный нежно розовый или цвет шампанского, но с деликатной едва заметной голубой каймой по самому краешку ногтя.
Правда, подвох в том, такая минималистичная нейл-идея требует филигранного исполнения.
Новый френч
Тема креатива по мотивам французского маникюра продолжает фонтанировать идеями. Самые радикальные идеи, как обычно у корейской бьюти-блогерши Пак Ын Кен. Черная кайма была, красная — была — что дальше? А дальше летние ногти 2020 — это бело-голубая каемка, продолжающая весеннюю тему неба с облаками.
Заводной апельсин
Ярко-оранжевый — главный цвет лета, по крайней мере, по версии бренда O.P.I. и его новой летней коллекции лаков. Что логично: если фаворитом марки весной был желтый, то по мере увеличения температуры следующим героем сезона цвет апельсина.
Еще цветочки…
И, наконец, модная тема, в которой нет ничего революционного, зато много летнего — цветы. Нежно, романтично, поднимает настроение — единственный минус — требует профессионального салонного исполнения. Считается, что главная героиня цветочного маникюра 2020 — ромашка, но с этим можно поспорить. Анютины глазки, розы, лаванда, и прочие красотки растительного мира составят ей достойную конкуренцию