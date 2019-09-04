Маникюр осень 2019: чем удивить однокурсниц и коллег

Деловой год начался: студентки пришли в вузы, старшеклассницы — в школы, активизировалась офисная жизнь. А значит — появились новые поводы продемонстрировать модный маникюр осени 2019. Altapress.ru подготовил обзор тенденций в дизайне ногтей.

Французский маникюр — новая версия

Тему французского маникюра по новому обыгрывают каждый сезон — не стал исключением и нынешний. В прошлые годы нейл мастера предлагали эксперименты с цветом, теперь пришла очередь разных затейливых конфигураций.

Косой маникюр

Свежая тема, о которой, однако, уже написал Vogue, вызвавшая ажиотаж в Instagram, — косой маникюр. Новый бьюти-тренд ожидаемо пришел к нам из Южной Кореи. Такую форму ногтей, подпиленных косым срезом, придумала в конце лета нейл-дизайнер кореянка Пак Ын Кён. Конечно, для воплощения этой идеи в жизнь ногти должны быть достаточно длинными.

Золотая обводка

Еще один тренд, который ярко засветился в Instagram — это маникюр с тонкой золотой каймой у основания ногтя. Прекрасный вариант для вечера, который и днем будет смотреться уместно, если выполнен мастерски.

Звериный принт

Леопард, ягуар и прочие анималистические принты с темными пятнышками — актуальная тема дизайна ногтей осень 2019. Имитация окраса семейства кошачьих на ногтях отлично сочетается с актуальной коричнево-бежевой гаммой в одежде, которая тоже в в авангарде тенденций.

Мраморный маникюр

Летняя тенденция, которая плавно перешла в осень, настолько она полюбилась нейл-мастерам и женщинам, — это так называемый мраморный маникюр. На самом деле, такой дизайн со сложными разводами, имитирует не только мрамор, а вообще сложный природный рисунок разных камней: кварца, малахита, яшмы.