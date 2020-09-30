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Маникюр осень 2020: 5 вдохновляющих идей

Пока нейл-мастера работают в обычном режиме и не вступили в период новых ограничений, еще можно успеть сделать себе креативный маникюр. Что интересного появилось в сезоне осень-2020? Altapress.ru подготовил обзор тенденций в дизайне ногтей.

Маникюр
Маникюр
https://www.instagram.com/alena_pavlova_nails/

Малиновый морс

Винный, бордо, малиновый, марсала — все насыщенные глубокие оттенки красного традиционно выходят на первый план осенью-зимой. Не стал исключением и этот сезон.

Например, такая идея от корейской бьюти-блогерши: ярко-малиновый градиент на кончиках ногтей, плавно переходящий в нюдовый розовый на ногтевом ложе с влажным финишем. Кажется, не ново? Но, главная фишка — это тонкая «алмазная» пыль по самому краю ногтя.

Кожа змеи

Анималистические принты на ногтях — один из самых ярких хитов прошлой осени. Тогда в особом фаворе были разные пятнистые окраски от леопарда до коровы.

Осенью 2020 мода двинулась в сторону пресмыкающихся — кожа питона на ногтях — весьма эффектно. Кому то понравится сделать «под змею» все ногти, кто-то ограничится только парой. Но и этого будет достаточно, чтобы прослыть опасной штучкой.

Осенняя палитра

Разноцветный маникюр в насыщенных красках золотой осени — тоже Instagram-хит этого года. Теплые, глубокие тона: охра, терракота, сине-зеленый — кажется, на ногтях отражена вся палитра художника, рисующего осенний пейзаж.

Золотая фольга

Актуально золото и в прямом смысле — дизайн ногтей, в котором используется золотая фольга на контрасте с матовыми текстурами и чистыми, спокойными цветами. Например, белым и синим. При этом важно, чтобы золота было совсем немного, но этот акцент был заметен. Тут, конечно, все зависит от мастерства специалиста.

Алое знамя

Для тех, кто любит минималистичный, но эффектный маникюр без декора, нейл-мода предлагает самое классическое решение — красный лак. Но, как говорится, есть свои моменты. В новом сезоне классика звучит свежо благодаря оттенку (это обязательно теплый красный, например, алый) и финишу (он непременно матовый).

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