Маникюр весны 2020: новые идеи и позитивные цвета

Когда весна уже пришла, а весеннего настроения совсем нет, поскольку новости не радуют, остается только создавать его самим. Новый маникюр — проверенный способ для многих женщин порадовать себя. Поэтому тема обзора — дизайн ногтей 2020. Какие свежие идеи нейл арта появились этой весной?

Голубой и желтый

Начнем с актуальной гаммы маникюра весны 2020. Естественно, мода на глубокие и темные оттенки тает, как зимние сугробы под солнцем. В фаворе — нежные чистые карамельные цвета, прежде всего голубой, желтый и фуксия.

Весеннее небо

Тем, кому просто цвета кажется мало, нейл-дизайнеры предлагают продолжить весенние ассоциации и добавить на голубом небе белые облачка. И просто, и ярко, и позитивно.

Психоделика

Когда не знаешь, какой цвет маникюра выбрать и все карамельные оттенки одинакового нравятся, можно взять на вооружение еще один тренд. Он возник в мощном потоке моды на 60−70-е, субкультуру битников и хиппи и все такое прочее. Речь идет о миксе красок в духе психоделических картинок.

Две фактуры

Идея маникюра для ценителей сложных решений, когда цвет лака на всех ногтях один, а вот фактуры — разные. На двух пальцах — глянцевый и влажный, на двух — матовый с напылением, а на среднем пальце — переходный вариант. Такое нейл-решение, конечно, требует высокого профессионализма мастера, но и смотрится очень эффектно.

Жемчужный

Весной 2020 нежная природная акварельность жемчуга в сочетании с глубиной и сложностью оттенков вдохновили корейского нейл-дизайнера Пак Ын Кен на возрождение забытого хита 80-х — перламутрового маникюра. Конечно, в новой интерпретации он смотрится совершенно по другому — за счет современных материалов и техники градиента.