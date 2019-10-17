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17 октября 7°C

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Модная осень 2019: головные уборы и не только

Бабье лето закончилось, и осень вступила в свои права — значит, пора утепляться. Даже самым стойким придется вспомнить, что в мире есть головные уборы и перчатки. Какие тренды сезона осень-зима 2019−2020 стоит взять на вооружение — в материале altapress.ru?

Панама Dior. Мода.
Панама Dior. Мода.
https://www.instagram.com/dior/

Панама

Кожаные панамы — маст-хэв этого сезона. Атрибут стиля 1980-х снова на коне, причем из летних тенденций он лихо проскакал в осенне-зимние. На Неделях высокой моды дизайнеры демонстрировали разные варианты головных уборов из жесткого материала с короткими полями. Самым популярной стала панама-клош. Вариации на эту тему есть у Valentino (с яркими цветами) и у Dior (в вуалеткой).

Берет

Любимый многими дамами французский берет (классически фетровый, кожаный, объемный ажурный) актуальности не потерял. Это убедительно продемонстрировали на своих показах Balmain, Saint Laurent и другие. Впрочем, на волне очередной любви к стилю french girl удивляться тут нечему.

Перчатки-митенки

А вот это что-то новенькое! Сразу несколько брендов выпустили на подиумы моделей в платьях со съемными длинными рукавами-митенками — например, Proenza Schouler.

Впрочем, эту же роль могут выполнить и длинные перчатки «без пальчиков», которые вполне можно найти в коллекциях аксессуаров бюджетных марок. Сама идея вполне жизнеспособна — тепло и удобно, когда в офисе жарко, а на улице холодно и хочется надеть что-то с коротким рукавом.

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