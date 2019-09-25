Модные аксессуары осени 2019: украшения панков и ретро-банты

Какие аксессуары в тренде сейчас, осенью 2019? Какими модными деталями дополнить свой образ, чтобы он смотрелся свежо и актуально? Пока не пришло время теплых шапок, поговорим про бижутерию и другие модные детали

Элементы панка

Цепи, ошейники, браслеты с шипами и прочая брутальная амуниция в особом фаворе осенью и зимой 2019−2020. Украшения в стиле панк и готика активно демонстрировали на показах многие знаменитые дизайнеры. Но их легко найти и у масс-маркет брендов типа H&M.

Крупная буржуазия

Полярная тенденция — массивные серьги или даже клипсы из желтого металла, можно с жемчугом, объемные и броские (но не длинные) тоже очень напоминают украшения 80−90-х — но из прямо противоположного лагеря, чем панкующая молодежь. Откровенно буржуазность в правильном модном образе осени 2019 обретает черты иронии

Банты

Это совсем не бижутерия, но настолько характерный элемент нового сезона, что о нем нельзя не упомянуть. Галстук-бант на блузе или просто шарф из шелка завязанный бантом — не важно, что именно, но это тоже должно выглядеть очень буржуазно, респектабельно и попасть в гипермодную эстетику семидесятых.

Золотая геометрия

Крупные по размеру, но минималистичные и урбанистические по форме серьги под золото (можно, конечно и из золота) — тоже очень характерная деталь модной осени. Смелые и самодостаточные, такие украшения хороши тем, что они сыграют первую скрипку и сделают актуальным любой образ.

Цепная реакция

Про цепи все-таки стоит упомянуть отдельно. Любая цепь — маст хэв женского гардероба текущего сезона. Не важно, в каком виде: чокера, браслета, ремня, ручки сумки — но одна или несколько цепочек постоянно мелькали на показах у подавляющего большинства брендов от Oscar de la Renta до Сeline