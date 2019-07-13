Модные футболки 2019: выбираем прикольные надписи, тай-дай и белую классику

Футболка — одна из самых популярных вещей любого гардероба. Мы любим ее за простоту и непритязательность. А еще за то, что их можно покупать часто — это самый легкий способ следовать тенденциям и, при этом, не разориться. Какие футболки максимально соответствуют трендам 2019 — в обзоре altapress.ru.

Конечно, покупая футболку, стоит помнить, что мы приобретаем вещь на пару сезонов. Исключение — классические модели из качественного хлопка.

Белая футболка

Строго говоря, она из моды никогда и не выходила. Но именно в этом году фэшн-издания и блогеры на волне минимализма вдруг разом вспомнили о ней и стали петь хвалебные оды этому вечному предмету гардероба. В случае с белым цветом экономить не стоит, впрочем, качественные футболки можно найти и у демократичных брендов.

Тай-дай

Эффект тай-дай, дико модный в 70-х, стал и повальным увлечением лета 2019. Джинсы, толстовки, платья с цветными психоделическими разводами повсеместно встречаются в коллекциях лето 2019 в разном диапазоне ценовых категорий: от Stella McCartney до Pull&Bear.

Прикольные надписи

Таинственные фразы, над которыми окружающие должны поломать голову, громкие заявления и прочие трансляции своей оригинальной личности — тоже тренд, не сдающий позиций несколько сезонов. И, что самое приятное, бренды соревнуются в остроумии заявлений, давая покупателям огромное поле выбора.

Логотипы

Еще совсем недавно выставлять логотипы на показ считалось дурным тоном, но сейчас все изменилось. Дизайнеры и тренд-сеттеры усмотрели в нарочитом акцентировании иронию, и теперь это стало модно. Кстати, в коллекциях некоторых марок на футболках можно найти не собственные, а другие узнаваемы знаки. Например, Marvel или Coca-Cola. Главное — легендарность логотипа. А почему бы и нет? Ведь заслужили!

Известные картины

Еще один тренд из серии «Носи легенду» — принты на футболках с репродукциями полотен великих художников или как-то обыгранными цитатами. В особенном почете, конечно, Да Винчи, Кандинский и Босх. С одной стороны — живописно, с другой — прозрачный намек на интеллектуальность покупателя.