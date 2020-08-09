Модные и коварные: вещи, которые портят фигуру

Сейчас, в эпоху бодипозитива, женщины стали намного терпимее относится к своему телу. Они не убиваются из-за лишних сантиметров на талии и недостающих — в ногах. Но любую фигуру можно и украсить, и изуродовать одеждой. Какие популярные вещи в гардеробе слишком заметно подчеркивают недостатки фигуры — в материале altapress.ru.

Бандажное платье

Трикотажное платье в обтяжку, такое модное в начале 90-х, несколько сезонов назад опять коварно просочилось в тренды. В чем ее коварство? Оно действительно выглядит очень эффектно, но, увы, исключительно на девушках идеальных модельных параметров. Рост от 170, 90×60×90, длинные ноги и плоский живот. Любую другую фигуру, даже хорошую, оно покажет в самом невыгодном свете. Наглядный пример — Наташа Королева.

Светлая туника и черные лосины

Самая любимая одежда российских дам, с типичной же для наших широт фигурой: стройные ноги, узкие бедра, при этом широкая спина и большой живот.

На первый взгляд, логично — худое обтянули и подчеркнули, полное скрыли объемом. Но, на деле, стройный низ в черном кажется еще меньше, в большой верх — в светлом еще больше. Дисгармония только подчеркивается.

Пушистая короткая шуба

Вроде бы как, по задумке планировалось быть шикарной: длинноворсовый короткий меховой жакет, а под ним — бесконечные ноги. Но, даже длинных ног может быть много, а широкие прямые плечи кажутся просто огромными.

Кроп-топ и шорты

Как и в случае с бандажным платьем, надо быть Ириной Шейк, чтобы такое носить. Короткий топ без рукавов требует не только идеального живота, но и идеальных рук и ног. А если руки короткие и пухлые, а плечи покатые — это впечатление только усилиться. Тоже самое можно сказать и про короткие шорты.

Пуховик оверсайз

Невероятно модные последние несколько сезонов вещи оверсайз тоже мало кому идут. В теории, девушка в огромном пуховике должна выглядеть хрупкой и беззащитно-сексуальной, но на практике, скорее похожа на Филиппка в отцовском полушубке. Особенно, если она невысокого роста.