Модные очки: зимой 2019 возвращаются модели прошлого века

Очки относятся к тому редкому типу аксессуаров, в которых функциональность так же важна, как и дизайн. С функциональностью ясно — очки с коррекцией люди носят вовсе не для красоты. Но и дизайн имеет огромное значение, ведь именно морально устаревшая оправа может нанести гораздо более серьезный урон вашему имиджу, чем дешевая одежда. Какие оправы для очков актуальны осенью-зимой 2019−2020?

Главная тенденция, которую можно отметить — это ставка на индивидуальность: Ray Ban, Silhouettee, Face à Face и другие законодатели моды в этой области предлагают выбрать собственную модель и сделать ее элементом фирменного стиля.

Поэтому бренды не только годами перевыпускают новые трактовки удачных хитов, но и иногда через десятилетия возвращаются к культовым моделям. Например, немецкая компания Rodenstock вспомнила о моде столетней давности — двадцатых годах двадцатого века.

Ретроотсылки и цитаты так или иначе присутствуют почти во всех новых коллекциях. Но не все ныряют так глубоко, как Rodenstock, для большинства актуальнее более обозримое прошлое. Так, мода на семидесятые затронула все сферы моды этой осенью, в том числе и оптику. Тот же Ray Ban предложил вспомнить квадратную тонкую металлическую оправу начала семидесятых.

Особый шик максимально минимализировать дизайн и обойтись практически без оправы. Правда, такой вариант подойдет только тем, кто носит очки с маленькой степенью коррекции или вообще без нее, просто как аксессуар. Что касается классики, то марка Silhouettee, активно ностальгирует по временам миллениума, предлагая вспомнить об одной из самых своих удачных моделей.

Вообще, легкость конструкций, прозрачность материалов, очень нежные оттенки — тенденции которые активно присутствуют во многих коллекциях. Другой актуальный вариант очень тонкие разноцветные оправы оправы разных сложных геометрических форм.

Тем, кому не подходят металлические оправы, дизайнеры предлагают обратить внимание на пластик, который тоже стал легче, и прозрачнее. Тяжелые роговые очки и яркие контрасты уступили место пастельным цветам, необычному сочетанию цветов и фактур. Сложные оттенки, переходы цвета, черепаховые и другие анималистические принты — футуризм проявляется именно в этом.