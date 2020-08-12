Модные женские стрижки осени 2020: длина русалки и челка леди Ди

В конце августа работы у парикмахеров прибавляется — обычно именно к сентябрю многим женщинам хочется сделать новую стрижку. Стоит ли на этой идти и какие женские прически в моде осенью 2020?

Как у русалочки

Те, кто носит длинные волосы и мучительно размышляет над тем, стоит ли их сделать существенно короче, или просто ограничится стрижкой кончиков, сообщаем, что длинные и очень длинные волосы — это самая модная тенденция Осень\Зима 2020−2021. Зато с формой можно и нужно экспериментировать: концы могут быть рваными, а сама стрижка — разноуровневой.

Интересно, что этот тренд в очередной раз иллюстрирует, как работает «индекс длины женской прически». Один из забавных индикаторов состояния экономики сводится к тому, что мода на короткие стрижки приходит в периоды экономического подъема, а на длинные — упадка. Насколько это справедливо в 2020 году, никого убеждать не надо.

Вихрастая челка

Еще один заметный и свежий бьюти-тред осени 2020 — волосы средней длины с густой челкой, уложенные наружу. Например, как к принцессы Дианы. Этот прием укладки — очень узнаваемая и знаковая примета конца семидесятых, начала восьмидесятых — долгие годы выглядел явным архаизмом, пока не засветился на показах и в Instagram известных парикмахеров. Например, Сэма Макнайта и Франка Прово.

Почти под ноль

Женская стрижка практически «под ноль» тоже, как ни странно, заявлена среди главных бьюти-тредов осени. Впрочем, парадоксально это только на первый взгляд — уход за таким вариантом прически тоже особых финансовых затрат не требует. Вторая причина популярности — всплеск моды на чернокожих моделей и дань их традициям красоты.

Строгий нрав

Тренд на бьюти-минимализм и красоту без ухищрений (ну, якобы без ухищрений) продолжает победное шествие. Самый писк сезона — низкий гладкий хвост в компании с нарочито скромной черной резинкой — как у Valentino, или классической подчеркнуто лаконичной черной заколкой, как Salvatore Ferragamo. Но точно — никаких ободков и цветочков.