Модные женские стрижки осени 2019: семидесятые возвращаются

Какой будет парикмахерская мода наступающей осени? Что интересного предложили дизайнеры и известные стилисты на показах? Предлагаем обзор трендов на тему: модные стрижки и укладки из коллекции «осень-зима 2019».

Сэссон

На повестке дня неожиданно — сэссон. Визитная карточка 1970-х, знаменитая стрижка Мирей Матье, которую, как гласит легенда, создал для нее великий английский парикмахер Видал Сассун, называемая в нашей стране по его фамилии. Сассун — автор большинства современных модельных стрижек. Но именно стрижка «сэссон» в бесчисленных интерпретациях цветов и длин стала визитной карточкой показов Fendi.

Короткая стрижка

Еще одна ретро-тенденция — короткая стрижка разных форм. От «эльфийской» а-ля Миа Ферроу в фильме «Ребенок Розмари» (тоже, кстати, творение Видала Сассуна) до спокойного варианта с объемной макушкой и челкой как у Issey Miyake. Модели, подстриженные «под мальчика», дефилировали на показах Andrew Gn, MSGM. Более универсальный и спокойный вариант можно подсмотреть у топового французского стилиста Франка Прово.

Очень длинные волосы

Хорошая новость для тех, кто оплакивает каждый сантиметр отрезанных волос и уверен, что вся женская красота и сила заключена именно в них. На показах нескольких брендов у моделей были очень длинные волосы, часто — в сочетании с очень короткой челкой.

Косой пробор

Косая челка, косой пробор — явная ассиметрия в укладках стала знаковым явлением на Неделях Моды. Еще одна примета времени — это «прилизанные», гладкие волосы, лишенные не только объема, но даже намека на него: например, как у Hermès или Раco Rabanne. Те, кто предпочитают более естественную и подвижную укладку, оценят вариант от Saint Laurent.