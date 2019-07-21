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Мужская мода 2019: что реально носят этим летом «звезды» и не только

Тенденции, заявленные на Неделях высокой моды — это одно, а реальная жизнь — другое. Тем более, для такой критичной аудитории, как мужская. Что из трендов лета 2019 реально носят известные мужчины — в материале altapress.ru.

Модель Артур Кульков
Модель Артур Кульков
https://www.instagram.com/arthurkulkov

Накладные карманы

Накладные карманы на куртках, жилетах, рубашках и комбинезонах, напоминающие о рабочей одежде — тренд, ярко прозвучавший на лондонской Неделе высокой моды в коллекциях Jordanluca, Craig Green и других. Конечно, в силу своей практичности тренд ожидаемо полюбился многим — ведь в большой карман можно много чего сложить. Наверное, примерно так размышлял Дэвид Бекхэм, регулярно попадающий в списки самых стильных мужчин планеты.

Фотопринт

Еще одна модная фишка, которую ожидаемо легко впустили в летний гардероб представители сильного пола — фотопринты. Это фотографии, цитаты из рекламных постеров и прочее на футболках, рубашках и даже сумках. Конечно, тренд, заявленный Calvin Klein и подхваченный MSGM, Balmain и другими — не нов, такое уже было лет пять назад. Но как бы то ни было, певцу Дмитрию Маликову, ежегодно входящему в список 50 самых стильных мужчин России по версию журнала GQ, эта тема, как говорится, «зашла».

Цветы

А теперь о более спорном тренде, носить который в реальной жизни отважатся немногие. Это цветы на рубашках, куртках, шортах у Jacquemus, Dsquared2, Prada и других. Но есть представители мужского пола, на которых брутально выглядят и цветочки. Пример — известный манекенщик Артур Кульков, один самых высокооплачиваемых моделей-мужчин по версии журнала «Forbes». Работа в модной индустрии, согласитесь, закаляет.

Прозрачные вещи

Но на этом смелые фантазии дизайнеров, получившие неожиданный отклик в суровых мужских сердцах, не заканчиваются. Один из самых обсуждаемых трендов — прозрачные вещи: полностью прозрачные, как рубашки у Feng Chen Wang, или только местами, как у John Lawrence. Они пошли в народ.

Сначала соцсети взбодрил актер Коди Ферн, который на «Золотом глобусе» щеголял в черной рубашке с прозрачной вставкой. Наш «ответ Чемберлену» — Сергей Шнуров, ежегодно попадающий в топ-10 самых стильных российских мужчин России журнала GQ. Певец радостно позирует в прозрачной белой рубашке на фоне морских пейзажей.

Неон

Неоновые вещи с явной ностальгией по концу 80-х стали ярким (да еще каким!) знаком моды 2019: и мужской, и женской. Неоном «засветились» коллекции 2019 у Adidas, Max Mara и других. «Стильно, модно, молодежно», как говорится. Не удивительно, что такие вещи действительно носят. Например, Певец Федук. Кстати, именно он стал самым стильным мужчиной 2019 по версии журнала GQ.

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