Мужская обувь: носить ли в сезоне весна-лето 2020 сандалии с носками?

Солнце светит все ярче и мужчины думают о том, чтобы «переобуть» на лето не только машину. Какая обувь для мужчин актуальна весной 2020? Altapress.ru подготовил небольшую подборку на тему тренды-2020.

Как известно, информация о тенденциях моды будущего становится известна задолго до начала сезона. Неделя мужской моды Весна-Лето 2020 в Париже прошла в июне 2019-го и, помимо всего прочего, впечатлила фэшн-журналистов сотрясением незыблемого. Так, дизайнеры Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana и других брендов предложили носить в 2020 году сандалии (самый модный вид обуви) с носками. Но есть и другие идеи, представленные как на показах, так и в новых коллекциях обуви.

Кроссовки на толстой подошве.

Идеи демократизации, стритвира и нормкора не думают сдавать позиций, а даже совсем наоборот. Поэтому спортивный стиль потихоньку проник и обосновался в гардеробе респектабельной публики. А это значит, что кроссовки сегодня прилично носить не только в спортзале и беговой дорожке, но и в обычной жизни, как у Versace. Главное — выбрать подходящую модель, которая предназначена именно для повседневности. В модных фаворитах — толстая подошва, желательно яркая. Например, Ессо.

Монки

Ремни — модный элемент декора не только в женской, но и мужской обуви. Поэтому, один из компромиссных вариантов между спортом и классикой — так называемые монки, модель мужской обуви без шнуровки, но с пряжками. Такие есть в новой коллекции известной итальянской марки Fabi. Выглядит грубовато, зато удобно, да и брутальность актуальна.

Классика

Еще одна тенденция, которая красной линией проходит через моду несколько сезонов, это показной консерватизм и приверженность старой доброй классике или однажды выбранной удачной модели очков или обуви. Сейчас многие марки перевыпускают собственные старые хиты, олицетворяющие их фирменный стиль. Например, оксфорды английского бренда Clarks.

Цветная обувь

Черно-коричневая гамма должна была давно поднадоесть представителям сильного пола. Поэтому цветная и даже светлая обувь — тренд, который не сказать, чтобы впервые появился этой весной, но именно сейчас он особенно заметен. Синие полукеды Geox. Или светлые ботинки у тех же Clarks.