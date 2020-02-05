Мужской парфюм: новые ароматы, которые можно подарить на 23 февраля

Приближаются День Святого Валентина и 23 февраля — две даты, которые направляют женские мысли в сторону подарка. Что выбрать? Парфюмерия — хотя и абсолютно предсказуемый, но все же отличный вариант. Тем более, что праздник — повод попробовать новый аромат. Altapress.ru подготовил небольшую подборку свежих премьер мужской парфюмерии, которые уже стали популярны.

Gucci Guilty Cologne

Новинка прошлого года, свежий аромат Gucci Guilty Cologne может понравиться ценителям свежих и прохладных нот. Бренд своим творением отдает дань легендарной «кельнской воде», первому в истории одеколону, созданном в 18 веке итальянским парфюмером Джованни Мария Фарина, проживающим в Кельне.

Первый одеколон пах, по словам его создателя: «апельсинами, лимонами, грейпфрутом, бергамотом, цедратомм и травами Италии». А в пирамиде Gucci Guilty Cologne, придуманной парфюмером Гуччи Альберто Морильясом: ноты калабрийского бергамота, розмарина, ягод можжевельника, фиалки, гелиотропа, испанского кипариса, листьев пачули, белого мускуса, белого кедра.

Guilty Cologne адресован тем, кто мысли нестандартно и любит ломать стереотипы. Туалетная вода Gucci Guilty Cologne 50 мл в сети «Рив Гош» 5 705 рублей.

Boss Bottled Infinite

В прошлом году появилась интересная новинка и в семействе ароматов Boss Bottled от немецкого бренда Hugo Boss, Boss Bottled Infinite. Чем же он интересен? В его создании впервые применили инновационную «алмазную технологию». Ее суть в том, что теперь верхние и средние ноты композиции, которые обычно быстро улетучиваются, держаться на коже дольше.

Верхние ноты аромата это яблоко, мандарин, корица. Ноты сердца: пачули, розмарин, лаванда, в базе оливковое дерево и сандал. Мужчина Boss Bottled Infinite — молодой, целеустремленный лидер с амбициями и четкими приоритетами в жизни. В Барнауле туалетная вода Boss Bottled Infinite в сети «Л'Этуаль» стоит 6 149 рублей за 50 мл.

Sauvage Dior

Sauvage от Dior — тоже осенняя премьера 2019 года, созданная парфюмером Франсуа Демаши. Надо заметить, что у Дома Dior уже был аромат с похожим названием, Eau Sauvage, но это уже совсем другая, новая «дикость».

Как презентуют его сам создатель, Sauvage — акт созидания, вдохновленный бескрайними просторами. «Шлейф безграничной свежести, дикий и изысканный одновременно. В новом Sauvage Parfum я соединил интенсивную свежесть с бархатными восточными нотами», подчеркивает автор.

В пирамиде аромата бергамот, мандарин, элеми; сандал бобы тонка, олибанум и ваниль. Герой аромата — это яркая личность, бунтарь-одиночка, дикий, но симпатичный. В общем, такой как лицо аромата — актер Джонни Депп. Парфюмерная вода 60 мл. Sauvage Dior в сети «Рив Гош» стоят 4 623 рублей.