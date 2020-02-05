Мужской парфюм: новые ароматы, которые можно подарить на 23 февраля

Gucci Guilty Cologne
Новинка прошлого года, свежий аромат Gucci Guilty Cologne может понравиться ценителям свежих и прохладных нот. Бренд своим творением отдает дань легендарной «кельнской воде», первому в истории одеколону, созданном в 18 веке итальянским парфюмером Джованни Мария Фарина, проживающим в Кельне.
Первый одеколон пах, по словам его создателя: «апельсинами, лимонами, грейпфрутом, бергамотом, цедратомм и травами Италии». А в пирамиде Gucci Guilty Cologne, придуманной парфюмером Гуччи Альберто Морильясом: ноты калабрийского бергамота, розмарина, ягод можжевельника, фиалки, гелиотропа, испанского кипариса, листьев пачули, белого мускуса, белого кедра.
Guilty Cologne адресован тем, кто мысли нестандартно и любит ломать стереотипы. Туалетная вода Gucci Guilty Cologne 50 мл в сети «Рив Гош» 5 705 рублей.
Boss Bottled Infinite
В прошлом году появилась интересная новинка и в семействе ароматов Boss Bottled от немецкого бренда Hugo Boss, Boss Bottled Infinite. Чем же он интересен? В его создании впервые применили инновационную «алмазную технологию». Ее суть в том, что теперь верхние и средние ноты композиции, которые обычно быстро улетучиваются, держаться на коже дольше.
Верхние ноты аромата это яблоко, мандарин, корица. Ноты сердца: пачули, розмарин, лаванда, в базе оливковое дерево и сандал. Мужчина Boss Bottled Infinite — молодой, целеустремленный лидер с амбициями и четкими приоритетами в жизни. В Барнауле туалетная вода Boss Bottled Infinite в сети «Л'Этуаль» стоит 6 149 рублей за 50 мл.
Sauvage Dior
Sauvage от Dior — тоже осенняя премьера 2019 года, созданная парфюмером Франсуа Демаши. Надо заметить, что у Дома Dior уже был аромат с похожим названием, Eau Sauvage, но это уже совсем другая, новая «дикость».
Как презентуют его сам создатель, Sauvage — акт созидания, вдохновленный бескрайними просторами. «Шлейф безграничной свежести, дикий и изысканный одновременно. В новом Sauvage Parfum я соединил интенсивную свежесть с бархатными восточными нотами», подчеркивает автор.
В пирамиде аромата бергамот, мандарин, элеми; сандал бобы тонка, олибанум и ваниль. Герой аромата — это яркая личность, бунтарь-одиночка, дикий, но симпатичный. В общем, такой как лицо аромата — актер Джонни Депп. Парфюмерная вода 60 мл. Sauvage Dior в сети «Рив Гош» стоят 4 623 рублей.