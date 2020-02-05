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Мужской парфюм: новые ароматы, которые можно подарить на 23 февраля

Приближаются День Святого Валентина и 23 февраля — две даты, которые направляют женские мысли в сторону подарка. Что выбрать? Парфюмерия — хотя и абсолютно предсказуемый, но все же отличный вариант. Тем более, что праздник — повод попробовать новый аромат. Altapress.ru подготовил небольшую подборку свежих премьер мужской парфюмерии, которые уже стали популярны.

Мужской парфюм Sauvage от Dior
Мужской парфюм Sauvage от Dior
https://www.instagram.com/diorparfums/

Gucci Guilty Cologne

Новинка прошлого года, свежий аромат Gucci Guilty Cologne может понравиться ценителям свежих и прохладных нот. Бренд своим творением отдает дань легендарной «кельнской воде», первому в истории одеколону, созданном в 18 веке итальянским парфюмером Джованни Мария Фарина, проживающим в Кельне.

Первый одеколон пах, по словам его создателя: «апельсинами, лимонами, грейпфрутом, бергамотом, цедратомм и травами Италии». А в пирамиде Gucci Guilty Cologne, придуманной парфюмером Гуччи Альберто Морильясом: ноты калабрийского бергамота, розмарина, ягод можжевельника, фиалки, гелиотропа, испанского кипариса, листьев пачули, белого мускуса, белого кедра.

Guilty Cologne адресован тем, кто мысли нестандартно и любит ломать стереотипы. Туалетная вода Gucci Guilty Cologne 50 мл в сети «Рив Гош» 5 705 рублей.

Boss Bottled Infinite

В прошлом году появилась интересная новинка и в семействе ароматов Boss Bottled от немецкого бренда Hugo Boss, Boss Bottled Infinite. Чем же он интересен? В его создании впервые применили инновационную «алмазную технологию». Ее суть в том, что теперь верхние и средние ноты композиции, которые обычно быстро улетучиваются, держаться на коже дольше.

Верхние ноты аромата это яблоко, мандарин, корица. Ноты сердца: пачули, розмарин, лаванда, в базе оливковое дерево и сандал. Мужчина Boss Bottled Infinite — молодой, целеустремленный лидер с амбициями и четкими приоритетами в жизни. В Барнауле туалетная вода Boss Bottled Infinite в сети «Л'Этуаль» стоит 6 149 рублей за 50 мл.

Sauvage Dior

Sauvage от Dior — тоже осенняя премьера 2019 года, созданная парфюмером Франсуа Демаши. Надо заметить, что у Дома Dior уже был аромат с похожим названием, Eau Sauvage, но это уже совсем другая, новая «дикость».

Как презентуют его сам создатель, Sauvage — акт созидания, вдохновленный бескрайними просторами. «Шлейф безграничной свежести, дикий и изысканный одновременно. В новом Sauvage Parfum я соединил интенсивную свежесть с бархатными восточными нотами», подчеркивает автор.

В пирамиде аромата бергамот, мандарин, элеми; сандал бобы тонка, олибанум и ваниль. Герой аромата — это яркая личность, бунтарь-одиночка, дикий, но симпатичный. В общем, такой как лицо аромата — актер Джонни Депп. Парфюмерная вода 60 мл. Sauvage Dior в сети «Рив Гош» стоят 4 623 рублей.

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