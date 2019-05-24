Какая бижутерия будет в моде летом 2019

Чем больше открытого тела, тем больше возможностей его украсить. Поэтому носить аксессуары летом — особое удовольствие. Какие украшения особенно популярны в летний сезон? На какие модели обращать внимание, выбирая бижутерию 2019? Подробности — в обзоре altapress.ru.

Серьги-кольца

Серьги-кольца разного размера — одна из главных примет ушедшего года. Все модницы дружно вспомнили эту испано-кубинскую классику и стали активно носить. В наступившем сезоне дизайнеры предлагают не забыть, а немного обыграть эту тему. Поэтому на модной повестке — разные фантазии по мотивам «круг-разорванный круг», «круг на полпути превращения в квадрат», или кольца с подвесками.

Длинные серьги

Серьги, длиной почти до плеч — смелый, но очень уместный летний тренд, который продемонстрировали на показах Acne Studios, Givenchy и другие. Причем вариаций на тему «серьги 2019» множество: это и изящные цепочки, и каскады цветов, и перья (еще один тренд). Кстати, броская моносерьга тоже остается актуальной этим летом.

Чокер

В то время, как fasion-эксперты удивляются быстрому возвращению в моду чокеров, остальные даже не заметили, что они куда-то уходили. Чокер — короткое ожерелье, плотно прилегающее к шее (от английского «choker» — душитель). Разные креативные вариации чокеров были замечены на летних показах Fendi, Prada, Dior. Жалко только, что такие вещи смотрятся красиво только на тех, у кого длинная шея.

Длинные цепи с кулонами

Еще один тренд, который могут себе позволить многие — это длинная цепочка на шею с кулоном (так называемый сотуар). Цепочку можно и даже нужно носить в развеселой компании других цепочек разной длины, а также украшать разными неожиданными подвесками. Канонический вариант, конечно, у Chanel, ведь именно Великая Мадемуазель ввела в моду каскад цепей, а современное прочтение темы можно было увидеть на показах бренда весна-лето 2019. Но не только у них. Связанными одной цепью оказались также Раco Rabanne и другие.