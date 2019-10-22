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Настроение − осень: команда студии стиля «Бриолин» создали произведения искусства

Прекрасное время года, подарившее людям множество непревзойденных произведений искусства, — несомненно, осень. Сколько противоречивых чувств возникает в это время года: и грусть, и радость, и непреодолимое желание творить что-то необыкновенно красивое. Об этом задумались и команда студии стиля «Бриолин».

Настроение − осень.
Настроение − осень.
Светлана Соколова

Творческая группа, состоящая из профессиональных визажистов, стилистов, моделей и фотографа постаралась воссоздать особое настроение, какое вызывают последние теплые солнечные дни в этом году.

Настроение − осень.
Настроение − осень.
Светлана Соколова
Настроение − осень.
Настроение − осень.
Светлана Соколова
Настроение − осень.
Настроение − осень.
Светлана Соколова
Инстаграмм-аккаунты:

Стиль: Студия стиля «Бриолин» @st_briolin

Волосы: Татьяна Панчехина @san_tata

Прически и макияж: Бронислава Клюева @bronislavastilist

Волосы: Евгения Мантрова @mantrovaev

Макияж: Светлана Тараденко @sss.lana

Фотограф: Светлана Соколова @svetlana_sokolova_foto

Модель: Амелия Соколова @sokolova.ameliya

Модели: RUS MODELS AGENCY @rusmodelsagency

Модели: VM MODELS MGMT @vmmodelsmgmt

Студия стиля «Бриолин»

Адрес: ул. Партизанская, 105,

Тел.: (385−2) 63−09−42,

Тел.: (953) 037−9080


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