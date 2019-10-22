Настроение − осень: команда студии стиля «Бриолин» создали произведения искусства

Творческая группа, состоящая из профессиональных визажистов, стилистов, моделей и фотографа постаралась воссоздать особое настроение, какое вызывают последние теплые солнечные дни в этом году.
Стиль: Студия стиля «Бриолин» @st_briolin
Волосы: Татьяна Панчехина @san_tata
Прически и макияж: Бронислава Клюева @bronislavastilist
Волосы: Евгения Мантрова @mantrovaev
Макияж: Светлана Тараденко @sss.lana
Фотограф: Светлана Соколова @svetlana_sokolova_foto
Модель: Амелия Соколова @sokolova.ameliya
Модели: RUS MODELS AGENCY @rusmodelsagency
Модели: VM MODELS MGMT @vmmodelsmgmt
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