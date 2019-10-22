Настроение − осень: команда студии стиля «Бриолин» создали произведения искусства

Прекрасное время года, подарившее людям множество непревзойденных произведений искусства, — несомненно, осень. Сколько противоречивых чувств возникает в это время года: и грусть, и радость, и непреодолимое желание творить что-то необыкновенно красивое. Об этом задумались и команда студии стиля «Бриолин».