Новинки лета 2020: какие купальники самые актуальные в этом сезоне

Пускай пляжи еще закрыты и моря недоступны, но мы верим, что ситуация скоро изменится и нам удастся и позагорать и покупаться. Если не на курорте, то хотя бы на даче. Предлагаем небольшой обзор трендов лета 2020 в пляжной моде.