Новинки лета 2020: какие купальники самые актуальные в этом сезоне

Хищные расцветки
Леопард, ягуар, гепард, нежный барс и прочие опасные варианты пятнистого окраса семейства кошачьих — фавориты купальников 2020. Это можно увидеть в коллекциях, например, Ganni. А дизайнеры Calzedonia пошли дальше, и сделали сплошной купальник с принтом в виде фигурок диких кошек.
Цветы
Крупный цветочный принт — одна из знаковых примет наступившего лета. Магнолии, пионы, хризантемы, орхидеи, розы махровым цветом расцвели в новых коллекциях. Например, белорусского бренда «Милавица». Хорошая новость для тех, кому близок этот тренд: у такого рисунка есть свойство визуально увеличивать объемы. Поэтому те, кто считает свою грудь или бедра не очень аппетитными, могут скорректировать впечатление цветочным рисунком.
Полоска
Если наоборот, женщина преследует иную цель — выглядеть местами стройнее, то стоит обратить внимание на еще одну тенденцию: сплошной купальник с продольными полосками разной ширины.
Этот минималистичный тренд, помимо прочего, придаст и пару сантиметров роста. Важная примета модного купальника — расцветка сочная, но достаточно нежная, леденцово-карамельная. Это можно увидеть и в коллекциях Calzedonia, и немецкого бренда Triumph.
Кофе и шоколад
Чего ждать от цветовой гаммы во времена повальной моды на семидесятые? Правильно, натуральных теплых оттенков во всей своей красе. И в первую очередь, коричневого. Летом 2020 самый актуальные оттенки купальников — это кофе, шоколад и прочая вкусная и благородная палитра. Идея для вдохновения можно посмотреть у американского бренда JADE Swim.
Бандо
Простые дизайн-решения не сдают позиций и летом 2020. Один из главных фаворитов — это лиф-бандо. Для тех, кто не знает — верх купальника в виде продольной полоски ткани на резинке.
Тем, кому это кажется ненадежным, могут пойти на компромисс в виде двух самых скромных лямок. Цвет, конечно, яркий. К сожалению, такая конструкция подойдет только худеньким девушкам с маленькой грудью. Найти можно у многих марок.