«Очень приятно, Tsar»: мужские ароматы, которые выбирают Владимир Путин и другие президенты

Какая мужская парфюмерия ассоциируется со словом «президент»? Какие любимые духи у первых лиц ведущих мировых держав? Altapress.ru подготовил небольшой обзор парфюмерных пристрастий властителей мира.

Владимир Путин

Конечно, первым у нас идет президент Российской Федерации. Каким парфюмом пользуется Владимир Владимирович? Никаких официальных заявлений по этому вопросу, конечно, не поступало, но знатоки парфюмерии, которые с азартом обсуждают на специализированных сайтах и форумах эту тему, обычно считают, что это Tsar от Van Cleef & Arpels. Этой версии придерживается, например, сайт Аromo.ru

Tsar («Царь», если кто не понял) был выпущен в 1989 году знаменитым ювелирным домом Van Cleef & Arpels. Это фужерно-древесный аромат со сложной палитрой. В первую очередь — с нотами полыни (что необычно), а также бергамота, кориандра, корицы, герани, гвоздики, ириса, сосны, тархуна, дубового мха, кокоса, сандала и других.

Еще один парфюм, который слухи упорно связывают с именем главы нашего государства, это знаменитый селективный аромат от Amouage Gold Man. В ароматной композиции — роза, ландыш, ладан, мирра, жасмин, фиалковый корень, дубовый мох, серая амбра, мускус, кедр, сандал.

В сети «Рив Гош» эта туалетная вода стоит 20 340 рублей за 50 мл.

Дональд Трамп

С именем сравнительно нового президента США связывают, в первую очередь, парфюм, который выпускает он сам. Империя Дональда Трампа еще в 2004 году начала производство мужской парфюмерии, в создании которой участвовали парфюмеры концерна Estee Lauder. Дебютным стал Donald Trump (свежий, фруктовый, с нотами огурца и цитрусовых).

В 2011 году увидел свет более терпкий фужерный Success Trump с аккордами кориандра, красной смородины, можжевельника, герани и имбиря. И, наконец, в 2015 году появился опять свежий, зелено-фруктовый Empire Trump. В его букете: перечная мята, чай, яблоко, мускус и бобы тонка. Конечно, избрание Трампа президентом в 2016 году подняло продажи его парфюмов.

Те, кто хочет прикоснуться к творчеству президента-миллиардера, может заказать, например, Success Trump в интернет-магазинах. На spellsmell.ru туалетная вода 100 мл стоит всего 4780 рублей.

Эммануэль Макрон

С парфюмом молодого президента Франции, как и следовало ожидать, дело обстоит самым романтическим образом. Как пишет журнал Marie Claire со ссылкой на политического комментатора Кэтрин Най, Эммануэль Макрон пользуется классическим -ароматом от Dior — Eau Sauvage. Что в этом романтичного? Одна пикантная деталь: в разлуке с мужем Брижит Макрон пользуется его духами. Очень по-французски!

Теперь — о самом Eau Sauvage. Он был создан в 1966 году, лицом аромата стал Ален Делон. Это свежий, жизнерадостный запах с аккордами розмарина, тмина, базилика, бергамота, лимона; кориандра, гвоздики, амбры, мускуса, дубового мха. В сети «Рив Гош» парфюмерная вода 50 мл стоит 6105 рублей