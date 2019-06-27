Очки от Cazal.

Это, пожалуй, один из самых уникальных аксессуаров, подчеркивающих индивидуальность. CAZAL — это знак качества. Очки, носящие это имя, придают яркость и экстравагантность образу. Их, зачастую, называют ценным ювелирным украшением с собственным стилем.
Подробнее о коллекции медицинских оправ и солнцезащитных очков от немецкого бренда Cazal можно узнать в салоне оптики «Спектр» по адресу: пр. Ленина, 42.
Сеть салонов оптики «Спектр»:
- пр. Ленина, 42;
- пр. Ленина, 118;
- ул. Балтийская, 38;
- ул. Попова, 51;
- ул. Молодежная, 56;
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