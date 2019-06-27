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27 июня 26°C

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Очки от Cazal — неповторимая часть гардероба

Бренд CAZAL занял достойное место и зарекомендовал себя во всем мире. Постоянно растущее количество почитателей ценят этот известный бренд, который всегда отвечает самым высоким стандартам.

Очки от Cazal.
Очки от Cazal.
Фото предоставлено рекламодателем.

Это, пожалуй, один из самых уникальных аксессуаров, подчеркивающих индивидуальность. CAZAL — это знак качества. Очки, носящие это имя, придают яркость и экстравагантность образу. Их, зачастую, называют ценным ювелирным украшением с собственным стилем.

Подробнее о коллекции медицинских оправ и солнцезащитных очков от немецкого бренда Cazal можно узнать в салоне оптики «Спектр» по адресу: пр. Ленина, 42.

Сеть салонов оптики «Спектр»:
  • пр. Ленина, 42;
  • пр. Ленина, 118;
  • ул. Балтийская, 38;
  • ул. Попова, 51;
  • ул. Молодежная, 56;
  • ул. Георгиева, 44.

Тел.: (385−2) 60−00−48.

Сайт: optika-spektr.ru

Инстаграм: @optikaspectr

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