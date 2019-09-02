Окрашивание волос: модные тенденции осени 2019

Осенью продолжают развитие две главные темы: имитация максимальной естественности, с одной стороны, и вызывающий креатив — с другой. Правда, второй случай подходит только для молодых девушек до 30.

Французский балаяж

Волна моды на стиль french girl и не думает сходить. А, значит, на повестке дня подчеркнутая шикарная небрежность а-ля Жанна Дамас, растрепанная укладка и волосы, будто бы выгоревшие на солнце.

Правда, эта натуральность достигается все более высокотехнологичными профессиональными методами. Окраска должна быть проведена так виртуозно, чтобы создавалась иллюзия ее естественного происхождения.

Это значит, что в фаворитах окрашивание в цвет, близкий к природному, но с использованием нескольких оттенков. Техник для этого существует несколько, особенно актуален французский балаяж — создание эффекта выгоревших на солнце волос — то, что нужно после сезона отпусков.

Холодный коричневый

Еще один пример вроде бы естественного, приглушенного оттенка, который на самом деле создать и поддерживать может только очень хороший мастер — это холодный коричневый «ash brown».

Очень сложный цвет, который с одной стороны — коричневый, с другой, имеет пепельный, а не каштановый подтон. Благородный цвет, похожий на мех соболя. А значит, он будет «не уходить в рыжину», подойдет девушкам холодных цветотипов.

Блоранж и другие

А теперь — о креативном окрашивании, которое, как правило, выполняется на обесцвеченных волосах, поэтому желаемый модный эффект — это всегда блонд плюс что-то. Например, оранжевый.

Блоранж — один из самых модных бьюти-трендов 2019, причем это не конкретный оттенок, а целая гамма креативных окрашиваний — от персикового до главного цвета года (по версии Института Цвета Пантон) Living Coral

Фиолетовый

Оттенки фиолетовой гаммы от лавандового к глубокому фиалковому тоже не думают сдавать позиций, тем более, что стилист Фабрицио Кастелано назвал фиолетовый «новым черным». Поэтому данный тренд тоже плавно переходят в новый сезон.