Осень-зима 2019. Три модные сумки на холодную погоду

За окном — последнее неожиданное тепло, а скоро, как обычно, дождь, холод, ветер, слякоть и — зима. Как известно, с наступлением холодов, нужно менять не только резину, но и аксессуары. Altapress.ru подготовил подборку на тему модные сумки осень-зима 2019.

Мода нулевых

Разные ретро-цитаты и отсылки к моде прошлых десятилетий продолжаются. Восьмидесятые и девяностые немного подвинулись, чтобы уступить место на передовой семидесятым и даже началу двухтысячных. Все правильно — почти двадцать лет прошло, и старое хорошенько забылось, чтобы стать достаточно новым. В данном случае речь идет о сумке-багете, яркой примете самого конца девяностых — начала двухтысячных. Это небольшая модель жесткой прямоугольной формы, достаточно вытянутая, была придумана дизайнерами Fendi в 1997 году. Закрывается на магнитный замок, как правило, имеет две ручки — покороче и подлиннее.

Революционная мягкотелость

Тем, кто не особенно симпатизирует ретро, а напротив, предпочитает футуристические решения, понравятся революционные «пухлые» сумки, чем-то напоминающие пуховики или стеганые одеяла. Объемные, уютные, мягкие, ироничные — такой аксессуар явно сделает интересным и дополнит любой наряд. Большие объемные сумки из разных материалов были представлены на Неделях Моды у нескольких брендов, один из которых — Maison Margiela.

Жесткая конкретика

Тренд, который оценят поклонницы минимализма, которые одеваются в строгих рамках дресс-кода, и не только они. Черная сумка жесткой прямоугольной или трапецевидной формы, среднего размера, подчеркнуто минималистичная, которая выделяется, однако, качеством кожи и безупречностью исполнения. Практически никаких декоративных деталей, короткие ручки и возможность носить документы формата А4. В общем, безупречный аксессуар для создания безупречной репутации.