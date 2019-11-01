Осень-зима 2019. Три модные сумки на холодную погоду

Мода нулевых
Разные ретро-цитаты и отсылки к моде прошлых десятилетий продолжаются. Восьмидесятые и девяностые немного подвинулись, чтобы уступить место на передовой семидесятым и даже началу двухтысячных. Все правильно — почти двадцать лет прошло, и старое хорошенько забылось, чтобы стать достаточно новым. В данном случае речь идет о сумке-багете, яркой примете самого конца девяностых — начала двухтысячных. Это небольшая модель жесткой прямоугольной формы, достаточно вытянутая, была придумана дизайнерами Fendi в 1997 году. Закрывается на магнитный замок, как правило, имеет две ручки — покороче и подлиннее.
Революционная мягкотелость
Тем, кто не особенно симпатизирует ретро, а напротив, предпочитает футуристические решения, понравятся революционные «пухлые» сумки, чем-то напоминающие пуховики или стеганые одеяла. Объемные, уютные, мягкие, ироничные — такой аксессуар явно сделает интересным и дополнит любой наряд. Большие объемные сумки из разных материалов были представлены на Неделях Моды у нескольких брендов, один из которых — Maison Margiela.
Жесткая конкретика
Тренд, который оценят поклонницы минимализма, которые одеваются в строгих рамках дресс-кода, и не только они. Черная сумка жесткой прямоугольной или трапецевидной формы, среднего размера, подчеркнуто минималистичная, которая выделяется, однако, качеством кожи и безупречностью исполнения. Практически никаких декоративных деталей, короткие ручки и возможность носить документы формата А4. В общем, безупречный аксессуар для создания безупречной репутации.