Отдыхать на курорте можно не только летом

До 30 октября здесь можно отдохнуть с выгодой 10% и получить возможность каждый день посещать бассейн и термальный комплекс санатория «Россия» (это в пяти минутах ходьбы от отеля) без ограничений по времени!

Бизнес-отель «Россия». Фото предоставлено рекламодателем

Выбирая бизнес-отель «Россия», вы получаете:

уютные номера;

вкусные завтраки в ресторане , которые уже входят в цену номера;

которые уже входят в цену номера; удобное расположение отеля в центре курорта;

безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала;

большой выбор экскурсий: экскурсионное бюро располагается в шаговой доступности. Менеджеры помогут подобрать тур на ваш вкус;

возможности для активного отдыха: неподалеку есть пункт проката спортивного снаряжения и велосипедов;

близость к SPA-центру «TerraSpa», где можно пройти процедуры и программы для лица и тела у профессиональных мастеров , сделать стрижку , укладку или маникюр. А еще здесь проводит аюрведические процедуры сертифицированный специалист из Индии!

сделать стрижку укладку или маникюр. А еще здесь проводит аюрведические процедуры сертифицированный специалист из Индии! ресторан «Трапеза» на первом этаже отеля , где можно пообедать и поужинать по основному или комплексному меню. В «Трапезе» вы сможете попробовать авторские блюда из органических алтайских продуктов;

где можно пообедать и поужинать по основному или комплексному меню. В «Трапезе» вы сможете попробовать авторские блюда из органических алтайских продуктов; незабываемые впечатления от отдыха в осенней Белокурихе!

Бизнес-отель «Россия». Фото предоставлено рекламодателем

Осенний отдых может быть даже комфортнее:

туристический поток на курортах снижается. Это значит , что будет тише , и вы получите еще больше внимания со стороны персонала отелей и ресторанов;

что будет тише и вы получите еще больше внимания со стороны персонала отелей и ресторанов; октябрьская погода позволяет гулять и любоваться осенней красотой , а если хочется лета — можно посещать крытые бассейны;

а если хочется лета — можно посещать крытые бассейны; рестораны предлагают множество сезонных блюд , которые точно стоит попробовать;

которые точно стоит попробовать; отели часто объявляют привлекательные акции именно в этот период.

Бизнес-отель «Россия». Фото предоставлено рекламодателем