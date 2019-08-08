Парфюмерия: что, где и почем покупают парфманьяки, которых не устраивает люкс

Есть люди, они называют себя парфманьяками, которым ароматы люксовой парфюмерии кажутся слишком банальным решением. Они ищут сложные и необычные ароматы, вроде запаха асфальта после дождя или рома и сигар. О том, какую необычную парфюмерию можно купить или заказать в Барнауле, — в обзоре altapress.ru.

Селективная парфюмерия

Селективные ароматы стали модными несколько лет назад и продолжают такими оставаться. Еще такую парфюмерию называют нишевой. От привычного люкса она отличается несколькими аспектами.

Первое — это сложные яркие дизайнерские ароматы с нетипичной пирамидой запахов и редкими необычными нотами. Например, в одном из известных селективов, Escentric Molecules Escentric 02, ощущается фиалковый корень.

Во-вторых, считается, что у таких духов нет четкого деления на мужские и женские ароматы.

В-третьих, селективная парфюмерия, как правило, стоит дороже люксовой (хотя бывают и исключения). Например, средняя цена у ALEX SIMONE L’Invitation — примерно 6 тысяч рублей за 30 мл. А одни из самых популярных представителей селективной парфюмерии, ароматы Serge Lutens, стоят около 25 тысяч за 100 мл.

Четвертый признак таких ароматов — их высокая стойкость.

Пятый — максимально лаконичная упаковка и минималистичный дизайн: считается, что производители тратят деньги только на сам аромат.

Раньше был и шестой признак — продукцию селективных брендов можно было купить только за границей, или в маленьких бутиках, которые специализируются на такой продукции, или заказать в интернете. Но с недавнего времени селективная парфюмерия представлена и в крупных сетях «Л'Этуаль» и «Рив Гош».

Брендов, которые позиционируются как нишевые, довольно много. Самые известные: Montale, Escentric Molecules, Byredo, Lalique и другие. Интересная особенность: часто парфюмерные коллекционеры покупают так называемые «отливанты», когда парфюм из большой емкости разливается маленькие колбочки по 1−2 мл .

Винтажная парфюмерия

Винтажными, как правило, считаются духи, выпущенные как минимум до 2000 года, которые в данный момент сняты с производства. Или выпускаются, но их формула отличается от классической. Есть и еще более строгий временной критерий для винтажа — выпуск до 1980 года.

Настоящие парфманьяки охотятся за оригинальными ароматами на международных ауционах типа eBay, на специализированных форумах, в группах в соцсетях. Покупают винтажные духи у частных лиц.

Считается, что при производстве винтажной парфюмерии использовались исключительно натуральные аромамасла и эссенции. Поэтому ароматы получались более глубокие и многогранные. Ценители отличают версии одного и того же аромата разных годов выпуска.

Правда, риски при покупке таких духов тоже большие: ведь чтобы аромат не «протух», тем более за десятилетия, нужно его правильно хранить. А как это делали владельцы парфюмов, загадка.

Цены, конечно, тоже немаленькие. Например, хит 80−90-х, Poison от Christian Dior, стоит примерно 9 тысяч рублей за 30 мл. Разумеется, духи бывают и открытые, и без упаковки. Встречаются на рынке и старинные экземпляры 1920−1930 годов.

Индивидуальные духи

Сегодня создают и индивидуальные ароматы. Смысл в том, что специалист, прошедший обучение, создает композицию, исходя из желаний и предпочтений клиента и собственного видения его образа. Обычно парфюмер долго общается с клиентом, предлагает несколько версий.

Таких предложений, конечно, немало в Москве (самые известные парфюмерные ателье — «Аромаобраз», «Проект Парфюмер»). Недавно такая услуга появилась и в Барнауле. Заказать индивидуальные духи стоит примерно 17 тысяч рублей.