Парфюмерия на все времена: какие духи любит Ирина Хакамада и другие успешные дамы

Иногда хочется отвлечься от грустных новостей и поговорить о чем-нибудь приятном. Например — о женской парфюмерии. Какие духи предпочитают статусные женщины в России? Altapress.ru подготовил небольшую подборку на эту тему.

Валентина Матвиенко

Конечно, самая влиятельная (по должности) женщина в нашей стране — это Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Стиль госпожи Матвиенко в одежде очень узнаваем: яркие цвета, смелые сочетания, продуманные детали — сразу видно, что человек любит одеваться, делает это с удовольствием и уверенно без особой оглядки на чужое мнение.

Это кстати, роднит ее с Королевой Елизаветой. Что касается парфюмерии, то конечно, в ее биографии были разные ароматы, но чаще других в прессе упоминается Red Door от Elizabeth Arden.

Это восточно-цветочный аромат увидел свет в 1989 году. Кстати, он признан ароматом-легендой. Этого звания удостаиваются парфюмерные композиции, успешно существующие на рынке больше 15 лет.

В пирамиде аромата «Красной двери»: апельсиновый цвет, слива, фиалка, персик, анис и роза; мед, гвоздика, тубероза, орхидея, белая фрезия, лилия, жасмин, иланг-иланг, ландыш и роза; сандал, амбра, мускус, бензоин, ветивер, гелиотроп и белый кедр.

Ирина Хакамада

Ирина Муцуовна Хакамада — еще одна яркая и влиятельная личность отечественной политики и бизнеса. Политик, кандидат в президенты, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, телеведущая, писатель, публицист и, безусловно, тоже яркая индивидуальность и человек со своей позицией во всех вопросах, в том числе — стилистических и ароматных.

В интервью журналу ELLE она как-то сказала: «Мне всегда нравились необычные запахи. Помните, как пахнет сено? Мечтаю найти такой парфюм. А пока пользуюсь горьковатым Bois d’Encens, Armani Privé".

Что это за аромат? Bois d’Encens от Giorgio Armani — это кожано-древесный аромат унисекс из линейки Armani Prive 2004 года. По словам самого дизайнера: «Я был в поиске аромата благовоний, которые я запомнил после посещений церкви с бабушкой в детстве. Аромат был насыщенным и глубоким, что напомнило мне черные камни острова Пантеллерия»

В итоге в лаконичной композиции оказались ладан, ветивер, кедр.

Яна Рудковская

Яна Александровна — продюсер и бизнесвумен, владеющая сетью салонов красоты и не только, человек нам не чужой, поскольку, как известно, в детстве и юности жила в Барнауле и даже окончила Алтайский государственный медицинский университет.

В ее манере одеваться есть что-то знакомое, что роднит ее с алтайскими бизнес-леди, которые начинали ковать свое дело в конце 1990-х.

Про свои любимые духи Яна тоже несколько лет назад рассказала ELLE: «Аромат подходит идеально, если окружающие постоянно спрашивают: «Что у тебя за духи?» Такой вопрос мне обычно задают по поводу запахов Chloé и Gardénia, Chanel»

Расскажем о последнем. Gardenia Chanel это тоже аромат легенда, увидевший мир почти сто лет назад, в 1925 году. Нежная цветочная композиция воспевает любимый цветок Коко Шанель — белую нежную гардению. Кстати, их создал тот же парфюмер, что и знаменитую № 5, Эрнест Бо. Среди нот аромата — апельсиновый цвет, зеленые ноты, тубероза, жасмин, гардения, сандал, пачули, мускус, ветивер, кокос и ваниль.