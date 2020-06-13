Парфюмерия: какие духи любили Анна Ахматова, Вера Холодная и другие легенды прошлого века

Имена знаменитых женских ароматов уходят в прошлое так же, как имена женщин, их носивших. Какими «духами и туманами» дышали Прекрасные Дамы русского искусства начала ХХ века — в материале altapress.ru.

Анна Ахматова

Ахматова — одна из самых значительных поэтесс прошлого века, как известно, прожила долгую и трудную жизнь. Знаменитая салонная красавица в юности, гонимая скиталица в старости, Анна Андреевна, знала и обеспеченную, и нищую жизнь. Но все, кто знал ее саму, утверждают, что она все выносила с царственным достоинством и была удивительно равнодушна к быту. Но все-таки, свои женские слабости у нее были.

Поэтесса Маргарита Алигер вспоминала:

«Однажды мы с дочкой куда-то уходили, и дочка задерживала меня, долго собираясь. Вы ведь небось смолоду не красили ресницы? — воззвала я к Анне Андреевне. — Я всю жизнь делала с собой все, что было модно, — с некоторым вызовом призналась Анна Андреевна. — И всю жизнь умела выглядеть так, как хотела — красавицей или уродкой…».

Какими духами пользовалась Анна Ахматова? Писательница и парфюмерный эксперт Елена Прокофьева, нашла в воспоминаниях современников, свидетельства, что одним из любимых духов Анна Ахматовой в молодости были культовые Chypre от Coty .

Созданный парфюмерным домом Coty в 1917 году, он задал направление целой вехе в парфюмерии — шипровым женским ароматам. Сейчас уже мало кто ассоциирует шипры с Кипром, а между тем, именно природа острова и вдохновила Франсуа Коти создать эту композицию из ладанника, бергамота, дубового мха, нероли, жасмина, ванилью и кумарином с запахом сена. Chypre стал самым главным успехом парфюмера и вошел в число бессмертных ароматов.

Сейчас это аромат не выпускается, но если повезет, но старые экземпляры еще существуют и очень ценяться среди коллекционеров винтажного парфюма.

Анна Павлова

Имя Павловой известно даже тем, кто не видел ни одного балетного спектакля, она стала символом русского балета. Прима-балерина Мариинского Театра, одна из величайших балерин XX века, Анна Павлова покинула Россию за четыре года до революции, основала в Англии свою труппу и давала гастроли по всему миру.

Ей поклонялись, она вдохновляла творцов — в том числе, из мира моды и красоты.

Среди них была и Надя Пайо, основательница французского бренда Payot, кстати, успешно существующего до сих пор. В этом году ему исполняется 100 лет. После знакомства с великой балериной Надя, которая тоже была масштабной личностью, талантливым косметологом и деловой женщиной, создала в 1922 году в честь легенды балета духи «Pavlova».

По официальной версии, Анне творение понравилось и она действительно ими с удовольствием пользовалась. Правда это или маркетинговый ход, уже не представляется возможным установить, но аромат прекрасно продавался 50 лет и пережил два перевыпуска — в середине 50-х и конце 70-х.

Что это за аромат? Это цветочные духи, в которых есть ноты мандарина, листа черной смородины, малины и грейпфрута; туберозы, жасмина, гиацинта, герани; сандала, мускуса, ванили, мха и ветивера.

Вера Холодная

Настоящая дива немого кино, чья слава удивительна еще и тем, что звезда ее сияла очень недолго, но так ярко, что и спустя 100 лет ее помнят. Удивительная кратковременная кинокарьера (всего пять лет) и досадно короткая жизнь (26 лет), которую оборвала эпидемия испанки в 1919 году.

Но Холодной этого хватило, чтобы стать легендой, определять моду, иметь тысячи подражательниц. Поклонницам интересно было все о своем кумире, в том числе и то, какими духами она пользовалась. Елена Прокофьева, автор биографии, «Вера Холодная. Королева немого кино» дает ответ на этот вопрос — одни из любимых духов актрисы были Rose Jacqueminot от Coty.

Что это за аромат? Как ясно из названия, это духи с ароматом розы сорта Генерал Жакмино, которые стали дебютной работой начинающего парфюмера Франсуа Коти. Духи увидели свет в 1904 году и имели такой успех у публики, что позволили уже через год открыть парфюмеру собственную компанию.

Rose Jacqueminot — эта аромат, в котором ярко звучит только одна нота — розы.