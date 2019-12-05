Парфюмерия: какие духи любила Людмила Гурченко и другие иконы стиля СССР

Мы можем увидеть наряды звезд на фотографиях, услышать их голос на кинопленке, а вот с ароматами дело обстоит сложнее. Но это особенно интересно, когда речь идет о знаменитостях СССР, душившихся, вопреки стереотипам, отнюдь не всегда «Красной Москвой». Какие духи любили иконы стиля Советского Союза, которые были не только предметами поклонения миллионов, но и яркими индивидуальностями?

Любовь Орлова

Любовь Петровна и в повседневной жизни выглядела как звезда — английские костюмы, узкие юбки, каблуки и перчатки. По воспоминаниям ее племянницы, Нонны Голиковой: «В нашей комнате с белым кафелем печки иногда вдруг появлялась прекрасная фея, которую все называли ласковым именем Любочка. Впервые я запомнила её в невозможной в те годы короткой шубке из чёрной обезьяны и голубом оренбургском платке. … Сказочное благоухание мягких сладковатых духов. Почему-то именно на оренбургском платке они издавали особенный, ни с чем не сравнимый аромат».

Любимые духи Орловой — это «Ma Griffe» от Carven и «Chat Noir» от Lido. И если о «Chat Noir» почти ничего не известно, то творение Carven более знаменито и его можно купить в магазинах винтажной парфюмерии и сегодня.

«Ma Griffe» — это шипрово-цветочный аромат, выпущенный Домом в 1946 году. Среди нот гардения, асафоэтида, мускатный шалфей, цитрусы, цветы и корень ириса, жасмин, иланг-иланг, ландыш, роза, лабданум, сандаловое дерево, корица, мускус, бензоин, дубовый мох, ветивер и стиракс.

Майя Плисецкая

Великая балерина хранила верность другой легенде, парфюмерной — духам «Бандит» от Робера Пиге. И, что самое забавное, подарила их Майе Михайловне на Новый Год в шестидесятых еще одна легенда — Лили Брик, у которой, как ни странно, «Бандит» тоже был любимыми духами. Майя Михайловна и Лилия Юрьевна одно время очень дружили и жили в одном доме.

Вот как вспоминает этот момент Плисецкая в своей автобиографии: «Я, Майя Плисецкая»:"У каждого прибора — подарок стоит. У меня — флакон духов Робера Пиге «Бандит».У Щедрина -мужской одеколон «Диор» и последняя французская пластинка Стравинского. …С тех пор я предпочитаю запах «Бандита» всей иной парижской парфюмерии. И запах чуден, и память дорога…"

Что это за аромат? Дизайнер одежды Робер Пиге стал выпускать парфюмерию в 40-х годах прошлого века. Bandit, увидел свет в 1944. Это тоже шипрово-цветочный запах, который, помимо яркой индивидуальности, обладает еще и стойкостью — духи держаться несколько дней.

В ароматной композиции — ноты апельсина, бергамота, гардении, нероли, артемизии, гальбанума, иланг-иланга и альдегидов, аккорды фиалкового корня, жасмина, розы, гвоздики, туберозы, а также мускуса, амбры, пачули, кокоса, мирры, дубового мха, ветивера, циветты и кожи.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко — тоже пример советской «не советской» звезды. В интервью журналу ELLE она говорила: «Мои первые духи — от Carven, потом были Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Но когда я снималась в „Сибириаде“, у меня были духи „Красная Москва“. И немножко „Шипра“. Я сразу погружалась в то время». Людмила Марковна не рассказала еще об одном своей фаворите, духах Madame Rochas, которыми пользовалась много лет, о чем можно узнать на экскурсии в Музее-мастерской Людмилы Гурченко в Москве.

Madame Rochas, созданы в 1960 году Домом Моды Rochas. Считается, что это первые «именные» духи, поскольку названы в честь жены кутюрье Элен. Этот аромат классифицируется как цветочно-альдегидный.

Пирамида аромата такая: верхние ноты: жимолость, апельсиновый цвет, зеленые ноты, гиацинт, нероли, бергамот и цитрусы. Ноты сердца: тубероза, ирис, фиалка, корень ириса, жасмин, иланг-иланг, ландыш, болгарская роза и нарцисс. Ноты базы: сандаловое дерево, тонка бобы, амбра, мускус, дубовый мох, ветивер и белый кедр.