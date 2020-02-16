Парфюмерия: какие духи любит София Ротару и другие стильные звезды

Знаменитостей часто приглашают стать лицом нового аромата. И, конечно, им постоянно дарят парфюмерию. А какими духами на самом деле пользуются медиа-персоны? Редакция подготовила небольшой обзор пристрастий отечественных звезд.

София Ротару

Неувядающая Софья Михайловна относится к тому типу женщин, которые живут под девизом: «Больше поэтов, хороших и разных». У нее обширная парфюмерная коллекция. И за много лет пристрастия, конечно, менялись. В разные годы, в своих интервью певица признавалась в своей любви к творениям и дома Chanel и Tom Ford. Одним из самых давних фаворитов Ротару — First от Van Cleef & Arpels.

Это знаменитый аромат 1976 года, известный в первую очередь тем, что стал парфюмерным дебютом для ювелирного бренда. Премьера вышла с идеей о том, что парфюм и драгоценности — это роскошь одного порядка. Поэтому и флакон First имитирует своей формой дизайн самой известной подвески от Van Cleef & Arpels.

Чем пахнет First? Среди нот сладкого цветочно-фруктового аромата — малина, персик, гиацинт, майская роза, гвоздика, жасмин, орхидея, ландыш, тубероза, ирис, дубовый мох, амбра, цибетин, мед, сандал, ветивер.

Рента Литвинова

Рената, как режиссер самой себя, конечно, не упускает ни одной стилеобразующей детали. Тем более, такой важной, как духи. Поэтому, логично, что долгие годы верности ретро-стилистике Рената подчеркивала свою любовь к «Красной Москве» от «Новой Зари». С той важной оговоркой, что это, конечно, классическая винтажная версия — поскольку парфюм выпускается с 1925 году и формула аромата менялась уже много раз.

Еще одна любовь Ренаты Муратовны — тоже заслуженная столетняя классика. Легендарные духи Mitsouko от Guerlain, увидели свет в 1919 году. Известные, помимо всего прочего тем, что в их формуле впервые использован персик. Вот презентация описание аромата на официальном сайте бренда: «Шедевр гармонии и оригинальности, аромат Mitsouko соединяет в себе фруктовую персиковую ноту, жасмин и майскую розу. Пряности, кустарниковые ноты и ветивер сообщают шлейфу аромата загадочность и таинственность».

Ксения Собчак

Еще одна медийная персона, которая тоже прославилась хорошим вкусом, продуманностью образа и вниманием к деталям. И конечно, умением пользоваться всеми инструментами пиар-технологий.

Когда в одном из интервью на «Эхо Москвы» Ксению слушатели спросили, чем она пользуется, то она ответила, что это российский парфюм Excellence «с деревянной крышечкой». Речь идет о марке Selection Excellence. У бренда несколько десятков ароматов, среди которых и тот, что особенно понравился телеведущей, № 75.

Как пишут сами авторы композиции: «Это блаженство с легкой ромовой ноткой. Она переплетается тёплыми медовыми аккордами, смешиваясь с неповторимым запахом корицы и сладкой карамелью! Этот аромат окутывает и переносит Вас в свой мир — с одной стороны праздника, с другой — умиротворения».