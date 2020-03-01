Парфюмерия: какие новинки можно подарить на 8 марта

Что подарить женщине на 8 марта, даже если эта женщина — ты сама? А общем, без долгих предисловий, аltapress.ru подготовил подборку новинок женской парфюмерии. Наверняка, кому-то эта информация пригодиться накануне праздника.

Конечно, в прошлом году было много премьер — и оригинальных запахов, и фланкеров, и лимитированных версий. Мы выбрали три новых женских аромата 2019 года, разные вкусы, которые вызвали много отзывов в Сети.

Memoire d’une Odeur от Gucci

Новый оригинальный аромат унисекс необычен тем, что главной героиней композиции стала римская ромашка. По задумке создателей, Memoire d’une Odeur воспевает ностальгию и уносит в те времена, когда «деревья были большими». Этот нежный, травянистый, древесно-мускусный аромат оценят те, кто любит несладкие ароматы, напоминающие мужские.

Те, кто уже познакомился с этим парфюмом, отмечают его деликатное травяное звучание и необычность. В композиции звучат римская ромашка, горький миндаль, индийский коралловый жасмин, лепестки жасмина, мускус, сандал, белый кедр, ваниль.

Аромат можно найти, например, в сети «Л'Этуаль» туалетная вода Memoire d’une Odeur стоит 40 мл. стоит 2 701 рублей по акции.

Mademoiselle Rochas Couture от Rochas

Известный парфюмерный Дом Rochas в прошлом году выпустили новую трактовку линии Mademoiselle, которая на новый лад воспевает женственность парижанки. На этот раз раскрывается гламурная грань мадемуазель, которая веселится и флиртует среди манящих огней ночного Парижа. Новый аромат более сладкий и мягкий, чем предыдущая версия, он принадлежит к группе цветочных, пряных, древесно-мускусных, пудровых.

Ароматную композицию составляют груша, розовый перец, бергамот, флердоранж, ландыш, гелиотроп, сандал, бобы тонка, мускус. Пользователи, которые попробовали Mademoiselle Rochas Couture, отмечают, что он «сладенький», «яркий», «шлейфовый», «женственный».

В сети «Л'Этуаль» туалетная вода Mademoiselle Rochas Couture 30 мл. стоит сейчас 2 069 рублей по акции

Black Opium Neon от Yves Saint Laurent

Женщины, которые любят пряные, восточные, тяжелые, откровенно сексуальные ароматы, наверняка оценят еще один фланкер легендарного Opium. Этот шедевр был выпущен Yves Saint Laurent в 1977 году, но до сих пор вдохновляет создателей на импровизации. В 2019- м году появилась новая версия Black Opium Neon — «неоновые джунгли азиатского мегаполиса».

В новом женском аромате звучат ноты экзотического фрукта питахайи, апельсинового цвета и кофе. В отзывах часто пишут, что аромат очень стойкий «с ощутимым кофейным звучанием».

Парфюмерная вода объемом 30 мл стоит в сети «Рив гош» 5 655 рублей без акций и скидок