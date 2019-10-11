Парфюмерия: 3 женских аромата, не выходящих из моды почти сто лет

Какие легендарные духи до сих с успехом продаются во всем мире, в том числе и Барнауле? Altapress.ru расскажет о 3 знаменитых ароматах, чьи формулы (по крайней мере, по официальной версии создателей) не меняются десятилетиями, но это не мешает им выдерживать конкуренцию с современными творениями парфюмеров.

Каждый год парфюмерные дома выпускают оригинальные новинки и новые версии уже известных ароматов. Но есть в этом нескончаемом потоке и вечные ценности — классика, которая не снимается с производства много лет.

Chanel № 5 , 98 лет

Самые знаменитые духи дома Chanel, создание парфюмера Эрнеста Бо, были выпущены 5 мая 1921 года. И до сих пор являются самыми продаваемыми духами в мире: каждые полчаса покупается по одному флакону «пятерки». В 1978 году другой парфюмер дома, Жак Польж, выпустил знаменитый аромат в виде туалетной воды.

Чем пахнет легенда? Верхние ноты: иланг-иланг, нероли, бергамот и лимон. Ноты сердца: корень фиалки, ирис, ландыш, жасмин и роза. Базовые ноты — сандаловое дерево, амбра, пачули, виверра, ветивер, мускус и дубовый мох.

Духи Chanel № 5 объемом 7 мл стоят в сети «Рив Гош» 10,6 тыс. рублей без скидки

Shalimar , 94 года

Shalimar — произведение парфюмерного дома Guerlain — первый в истории парфюмерии восточный аромат, вышел в свет в 1925 году. Кстати, коллега парфюмера, уже упомянутый выше Эрнест Бо, сказал, что если бы он использовал такое количество ванили, то у него бы получился заварной крем. Формула великого аромата — это «радостная вспышка цитрусов с каплей бергамота воспламеняет уютное, нежно-пудровое сердце аромата с чарующими аккордами розы и жасмина».

Околдовывающий шлейф несет в себе следы чувственной ванили и пронзительное очарование ириса. Бальзамическая округлость опопонакса и лакомое тепло бобов тонко дирижируют этой сокровенной симфонией ароматов, под которую так и хочется забыть обо всем на свете.

По достоинству был оценен миром моды и дизайн первого флакона, созданный Раймоном Герленом, который получил гран-при на выставке декоративных искусств в Париже в 1925 году. Кстати, в отличии флакона Chanel № 5, дизайн которых не менялся, Shalimar менял свою «одежду» около 50 раз.

Парфюмерная вода Shalimar объемом 30 мл. Стоит в сети «Рив гош» 5,3 тыс. рублей без акций.

L’Air du Temps , 71 год

Легенда от NINA RICCI, «Воздух времени», — нежный, цветочный запах, который входит в пятерку самых великих духов в истории парфюмерии, был создан в 1948 году.

Идея выпустить духи, которые были бы легкими и нежными, по контрасту с пьянящими ароматами довоенного времени и символизировали бы и возвращение к мирной жизни, и новую женственность, принадлежит сыну Нины Риччи, Роберту.

«Я хотел бы создать аромат для женщины, может быть, знакомой и предсказуемой, но той, о которой мечтаешь», — говорил он.

В итоге парфюмер Франсис Фаброн придумал формулу, которая, по легенде, по сих пор держится в секрете, легких, но стойких духов, с нотами палисандра, розы, альпийской фиалки, гардении, специй, дубового мха, кедра и ветивера. И, конечно, гвоздики в верхних и средних нотах — главной героини композиции.

А вот знаменитый флакон с голубями на крышке, созданный дизайнером Лаликом, появился не сразу — самый первый дизайн был в форме солнца. Вообще, L’Air du Temps выпускался в разные годы в разных бутыльках и упаковках. Но голуби неизменно присутствовали в нем, как символ разделенной счастливой любви.

Кстати, среди звездных поклонниц этого творения NINA RICCI была принцесса Диана.

В сети «Л'Этуаль» туалетная вода L’Air du Temps, 30 мл стоит 4,1 тыс. без скидки