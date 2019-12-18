Парфюмерия: любимые духи Моники Беллуччи и других роскошных итальянок

Какими духами пользуются знаменитости, которые могут себе позволить все, что угодно? Сегодня в небольшом обзоре мы расскажем о любимых ароматах звездных итальянок, ставшими секс-символами XX века.

Софи Лорен

София Лорен, десятилетиями являет собой образ истинной итальянки — с одной стороны чувственной и желанной, с другой — благонравной и верной.

Разумеется, за долгую жизнь у этой женщины было несколько ароматных пристрастий, среди которых — Irisia от Creed 1968 года выпуска, легкий, но стойкий цветочный -травянистый аромат с редкими нотами мимозы, а также мандарина, ириса, белого кедра и дубового мха.

В честь Софии 80-х компанией Coty даже был выпущен первый в истории именной парфюм, посвященный актрисе — Sophia.

Но визитной карточкой Лорен считается легендарный аромат, пленивший многих знаменитых женщин, и даже получивший премию «Запаха века» в 2000 году это — Joy от Jean Patou.

Эти великие духи появились в 1930 году, в модном доме Жана Пату, который тогда переживал не лучшие времена. И тогда кутюрье сделал ход конем, выпустив на рынок духи, под провокационным слоганом «Joy, духи самые дорогие в мире», которые создал для него парфюмер Анри Альмер.

«Джой» — действительно были созданы из самых дорогих ингредиентов: абсолю розы и жасмина, окруженные вальсом роскошных и ярких цветочных нот орхидеи, ландыша, туберозы, свежей зелени. В базе аромата — сандаловое дерево, мускус и цивет.

Мадонна

Знаменитая и талантливая скандалистка, которая до сих пор имеет миллионы поклонников по всем миру, в вопросах выбора аромата представляет удивительный консерватизм. Певица много лет хранит верность однажды выбранному Folavril. Это — дорогой (ну, для обычных женщин) парфюм селективной парфюмерии знаменитой марки Annick Goutal.

Он появился в продаже в 1981 году, это цветочно-альдегидный аромат, легкий с сладковатый, с нотами манго, экзотических цветов, жасмина и такими необычными аккордами как листья томата.

Моника Беллуччи

Одна из красивейших актрис не только европейского, но и мирового кинематографа,. Символ женственности и сексуальности в самом классическом понимании в мире широких рамок бодипозитива. Моника именно такая, какой должна быть дива — манящая, загадочная, роскошная.

И любимый аромат абсолютно вписывается в этот образ — это теплый восточный Black Orchid от Tom Ford. Как-то на вопрос журнала ELLE о парфюмерных пристрастиях, актриса ответила, что предпочитает «любые с нотами табака и ванили».

«Черная орхидея», увидевшая свет в 2006 году, из этой серии. Верхние ноты бергамот, черная смородина и цитрусовые. Сердце — черная орхидея, жасмин, иланг-инанг и такой неоднозначный ингредиент, как черный трюфель. База — ветивер, лотос, пачули, ладан и ваниль.