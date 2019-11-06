Парфюмерия: сколько стоят и чем пахнут самые дорогие духи

Духи никогда не были предметом первой необходимости. Но и роскошью, доступной избранным, они перестали быть лет сто назад. Или нет? Ведь и сейчас существуют ароматы, которые стоят примерно как несколько квартир в самом элитном доме Барнаула. Какие женские ароматы одни из самых дорогих в мире?

Shumukh от The Spirit of Dubai

Начнем свежим примером: весной 2019 в Дубаях были представлены духи Shumukh (в переводе с арабского «Достойны самого лучшего») от The Spirit of Dubai, которые попали в Книгу Рекордов Гиннесса как самый дорогой парфюм — их стоимость: 1,3 миллиона долларов.

Правда, тут надо сделать несколько оговорок: дело не только в уникальности ароматической композиции, сколько в самом флаконе.

Во-первых, он огромный — 3 литра, во-вторых, снабжен дистанционной инновационной спрей-системой, которая подстраивается под рост хозяина. И конечно, такая фантастическая стоимость объясняется драгоценными материалами: муранское стекло, золото, бриллианты, жемчуг и топазы.

Что касается аромата, который, кстати, подходит не только женщинам, но и мужчинам, то среди нот: амбра, индийский уд, ладан, масло турецкой розы, сандаловое дерево, мускус.

Imperial Majesty Edition от Clive Christian

Одни из самых дорогих в мире духов, парфюм Clive Christian Perfume No.1 от британского бренда Clive Christian, который стал преемником поставщика Королевского Двора парфюмерной фабрики Crown Perfumery.

В начале двухтысячных маркой был создан уникальный и дорогой аромат Clive Christian Perfume No.1, стоимость которого (больше 2000 долларов за 30 мл) объяснялась очень дорогими ингредиентами, которые понадобились для ароматной композиции.

Это фиалковый корень, масло коричной розы, индийский жасмин. Но этим дело не закончилось — через несколько лет Домом была выпущена лимитированная Imperial Majesty Edition, всего из десяти флаконов, но каких: хрусталь, baccarat, золото, бриллиант.

И соответствующая стоимость — 215 000 долларов, правда — и объем соответствующий — 500 мл. Конечно, духи тоже попали в Книгу Рекордов Гиннесса.

Ellipse от Jacques Fath

Третий пример не так баснословно дорог, но тоже рекордсмен — женский парфюм Ellipse от Jacques Fath принято считать самыми дорогими винтажными духами. Этоn шипровый аромат увидел мир в 1972 году и выпускался до 1984. Поэтому, конечно, флаконов в мире осталось не так много и стоимость 14 мл духов, например, в России на сайте raritet-parfum.ru — больше 90 тысяч рублей.

Как видно, зеленая горьковатая композиция с нотами розы, бергамота, духового мха оказалась настолько удачной, что любима и современными женщинами.