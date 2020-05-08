Педикюр 2020: как сделать дома и какие цвета в моде летом?

Несмотря на пандемию, скоро на Алтай придет жара. А это значит, что хоть и на 100 метров, но можно будет прогуляться в босоножках. Как сделать педикюр в домашних условиях и какие главные тренды лета 2020 — в нашем материале.

Многие девушки ждут, когда жизнь наладится, откроют салоны и можно будет записаться к нейл-мастеру. Особенно те, кто носит шеллак. Пока такой возможности нет, поэтому делаем что можем в домашних условиях.

Педикюр в домашних условиях

Главная трудность для тех, кто привык к салонному уходу, неважно классический педикюр или аппаратный — добиться такой же мягкой кожи самостоятельно. На помощь придут, как обычно, советы блогеров YouTube. Некоторые, например вместо привычного скраба для ног и пемзы предлагают попробовать пилинг аспирином и перекисью водорода и даже сравнивают обе методики.

На позитиве

Как и в случае с маникюром, сегодня на пике актуальности цвета, которые положительно действуют на психику человека. Это голубой, который успокаивает и расслабляет, и витальный оранжевый, который бодрит как стакан апельсинового сока.

Поэтому монохромные яркие ногти цвета спелой морковки или летнего неба — то, что доктор прописал.

Естественно

Тем, кто не уверен в твердости своей руки и аккуратности, порадуется, что среди трендов лета 2020 остались нюдовые оттенки. Бледно розовый с небольшим мерцанием — идеальное решение. Даже нанесенный немного небрежно, он будет выглядеть вполне прилично. Да и сколы будут почти незаметны.

В горошек

Если такое решение кажется слишком скучным, но особенных навыков нейл-рисование нет, можно на самоизоляции апробировать милый тренд, который легко воплотить в жизнь. Черные точки на ногте большого пальца, контрастные основному цвету лака, при этом остальные ногти остаются монохромными.

Радикально

Если вдруг, кому-то хочется небольшой нейл-революции, то они могут продемонстрировать домашним и соседям довольно смелое решение. Ногти на левой ноге сделать черными, а на правой — белыми. Или наоборот.