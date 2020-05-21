Петь или не петь? Какие занятия для детей выбирает Пугачева и другие знаменитости

Часто родители, подбирая занятия для малышей, отыгрывают на них собственные амбиции и несостоявшиеся мечты. Интересно, удается ли избежать этой участи детям звезд? Мы сделали мини-подборку на эту тему.

Классика жанра родительских ошибок — считать ребенка продолжением себя и пытаться еще раз проиграть некогда неуспешный сценарий:" Вот я всегда мечтала стать певицей, но родители меня в музыкалку не отдали, так пусть дочь моя запоет…".

При этом, дочь может не иметь ни способностей, ни желания заниматься музыкой и стремиться, например, к науке.

У отпрысков звездных семейств, с одной стороны, возможностей больше, чем у среднестатистических граждан. С другой, их родители вроде бы успешные люди, но удовлетворены ли их амбиции и в какой области они вообще лежат? Чем занимаются наследники российского шоу-бизнеса?

Дети Пугачевой

Как живут Лиза и Гарри Галкины хорошо известно, благодаря инстаграму их папы. Аккаунт Максима Галкина популярен — больше 7 млн подписчиков, именно благодаря симпатичным видео о жизни детишек. Шестилетние двойняшки занимаются плаванием, горными лыжами. И пением — а насколько успешно, может судить любой желающий.

Дети Киркорова

Наследники Филиппа Бедросовича — восьмилетняя Алла Виктория и семилетний Мартин-Кристо учат языки, английский и итальянский. Кроме того, дочка занимается плаванием. Но самое заметное направление, в котором Киркоров двигает дочку — моделинг. Судя по инстаграму певца, его дети часто участвуют в дефиле.

Дети Стаса Михайлова

Две самые юные дочки Стаса Михайлова — десятилетняя Ивана и семилетняя Мария тоже периодически участвуют в дефиле детской одежды. Также младшая, Маша, занималась фигурным катанием в академии Евгения Плющенко.

Дети Валерии

У певицы Валерии как известно, трое детей: Анна, Артемий и Арсений. Дочери, которая делает карьеру певицы и актрисы, двадцать шесть, старшему сыну, Артемию- двадцать пять, младшему, Арсению, двадцать два.

Интересно, что если Арсений занимался музыкой с детства, играет на фортепиано, побеждает в международных конкурсах, закончил музыкальную школу им. Гнесиных, то его старший брат сначала шел по другой стезе: спорт, компьютеры, школа бизнеса в Швейцарии. А потом тоже увлекся музыкой.

Дети Гагариной

Полина Гагарина — мама двоих детей. Младшая Мия — совсем маленькая, чтобы серьезно чем-то заниматься, ей всего три года. Ее брат 12-летний Андрей много лет серьезно увлекается плаванием и имеет разряд. Но и музыкальная школа тоже в жизни мальчика присутствует, и как-то раз Полина даже заявила, что готовит сына к участию в шоу «Голос. Дети». Но пока этого не случилось.