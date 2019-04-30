До выпускного бала в школах осталось совсем немного времени. И пока экзамены еще не так скоро, можно подумать о чем-то более приятном — например, о красивом платье. Многие девушки уже выбрали наряд на выпускной, в котором будут блистать в этот незабываемый день, но есть те, кто еще не определился. Надеемся, обзор altapress.ru им в этом поможет.

Тенденция, которая появилась не так давно среди выпускниц, но уже очень популярна — готовить два наряда для праздника. Вечернее платье в пол — на официальную часть и более простой вариант — для веселья и танцев. Простота, естественность и удобство — требования, которыми руководствуются девушки сегодня не только в повседневной одежде, но и в праздничной. Времена многочасовых мук на 12-сантиметровых каблуках в жестких платьях с гипюром канули в лету.

Мы нашли три актуальных варианта, которые можно будет с успехом надеть не только на выпускной 2019, но и на любую летнюю вечеринку.

Розовый леденец

По мнению экспертов Vogue — отличный способ выделиться среди других (а заодно и подчеркнуть свою юность) — однотонное коктейльное платье розовой гаммы вкусных оттенков от леденца до пастилы. Тем, кто относится с недоверием к этому цвету, напоминаем, что существуют и благородные тона пудровой розы.

Платье в викторианском стиле

Пышные рукава, воланы, длина-макси, легкость и свободный струящийся силуэт — именно так выглядит новая женственность и романтичность в сезоне весна-лето 2019. «Легкие, воздушные, ветерку послушные» платья, вдохновленные Викторианской эпохой, нашли отражения у многих брендов. Этот тренд в разных вариантах можно найти у неизменных Zara, H&M и Mango, которые продаются в Барнауле. В качестве иллюстрации — самый нежный вариант от корейской марки Milkcocoa.

Платье в горох

Тоже горячий тренд, который поддержали дизайнеры нескольких марок от люксового Marc Jacobs до демократичной Zara и российской марки Olga Grinyuk, которая специализируются на нарядных платьях. Горох выглядит свежо и иронично и понравиться девушкам, которые не боятся небанальных решений. Как носить этот довольно смелый принт можно посмотреть у фэшн-блогеров, которые часто используют этот прием, чтобы составить запоминающийся образ, например, у француженки Valentine Vanesse.