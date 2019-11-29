Почему зимой нужно тщательно ухаживать за кожей рук и губ?

Зимой наша кожа постоянно находится в состоянии стресса. На улице — холод, в помещении — сухость. Особенно тяжело приходиться тем открытым участкам, которые подвергаются самым интенсивным внешним воздействиям. Как правильно ухаживать зимой за кожей губ и рук?

Уход за кожей рук

Кожа рук в течении нашей жизни подвергается самым разным атакам: и механическому воздействию, и температурному, и химическому. Не удивительно, что именно она стареет первой, особенно при пренебрежении постоянным уходом. Дело в том, что в отличии от кожи лица, на коже кистей рук нет сальных желез, защитный липидный слой гораздо тоньше.

И все проблемы сухой кожи на руках видны не вооруженным глазом: сухость, шелушение, обезвоженность, пигментные пятна, морщины. Поэтому главное правило — постоянный уход, особенно если образ жизни связан с интенсивным воздействием воды, химикатов.

Еще одна группа риска — женщины, работающие на улице. Летом их руки подвергаются интенсивному воздействию ультрафиолета, зимой — холода и снега.

Что же следует помнить? Первое правило — защищать. Резиновые перчатки для любой работы с водой и химикатами и теплые- на улице. Многих женщинам кажется, что это не удобно, но на самом деле — вопрос привычки.

Руки. Уход ССО

Второй шаг-интенсивное увлажнение в течении дни. Золотое правило многих несколько мини-упаковок крема для рук в разных места: в ванной, сумочке, на работе. При этом лучше пользоваться самым дешевым кремом, чем вообще никаким.

Третье правило — особенно актуальное зимой — ежедневный уход за кутикулой. Нужно каждый день мазать ее смягчающим маслом или кремом и примерно через день-два отодвигать осторожно деревянной специальной палочкой. Этот лайфхак продлит жизнь салонному маникюру.

В-четвертых, актуально для зимы и для женщин 40+ в любое время года — добавить к увлажняющему уход питательный, смазывая на ночь кожу рук жирным кремом с маслами.

В-пятых, те, кто может себе это позволить, желательно подключить тяжелую артиллерию — салонный уход для рук из которых одна из самых эффективных — старая добрая классика парафинотерапия.

Рука. СС0

Как ухаживать за кожей губ

Кожа губ — еще более уязвимое место, чем рук. Мало того, что она тоже лишена сальных желез и очень тонкая, так на ней еще много нервных окончаний, которые только добавляют чувствительности. Плюс — губы в наибольшей степени подвержены контрастному воздействию температур, поскольку сначала мы морозим их на улице, а потом обжигаем горячим чаем.

Еще у людей с жирной кожей есть дополнительная проблема, именно на по контуру губ часто возникают воспаления. У тех, у кого есть вредная привычка облизывать и кусать губы, зимой они вообще находятся в самом плачевном состоянии — потрескавшиеся, обветренные. А ведь именно на эту часть лица часто в первую очередь обращают внимание окружающие. Как привести губы зимой в божеский вид?

Первый шаг — защита от холода, поэтому перед тем, как выйти на улицу, питательный бальзам для губ — обязательный элемент. Тем, кто пользуется блеском или помадой, стоит подождать 5−10 минут, пока бальзам впитается и потом красить.

Губы. Бальзам ССО

Визажисты советуют зимой отказаться от матовых стойких помад (или использовать их очень редко), поскольку они дополнительно сушат губы. К тому же, учитывая зимнее шелушение и ложатся такие текстуры не особенно хорошо, и выглядят хуже, чем кремообразные.

Во-вторых, то, за что ругали советских школьниц вчера, стало лайфхаком сегодня: примерно раз в неделю полезно для улучшения кровообращения проводить (очень бережно) массаж зубной щеткой с самой мягкой щетиной. После окончания процедуры — толстым слоем нанести жирный крем.

Кстати, еще одно правило зимнего ухода — на ночь регулярно смазывать губы не бальзамом, а детским кремом, или кремом с декспантенолом.

Девушка. Зима ССО

Так же периодически -примерно раз в неделю, чтобы убрать шелушение и помочь коже обновиться, можно делать пиллинг для кожи губ. Он должен быть очень щадящим, поэтому нужно брать или специальные скрабы для кожи губ, либо, любителям натуральности (но не аллергикам!) для этой цели подойдет мед.

Его надо нанести на губы на минуту, помассировать осторожно, смыть. Потом — толстый слой жирного крема.