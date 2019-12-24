Под бой курантов вместе со студией стиля «Бриолин»

В Новый год есть отличная возможность снова побыть детьми: озорными, непосредственными и беззаботными, а главное − счастливыми и верящими в чудеса!
Амелия Соколова, 7 лет, дочь фотографа Светланы Соколовой.
Моника Захлеба, 6 лет, внучка Натальи Франк (кафе «Веранда»).
Алина Курицина, 6 лет, дочь Натальи Степановой (школа моды New Style).
Оливия Ильющенко, 2 года, дочь Натальи Ильющенко (бутик Leʾ81, Patrizia Pepe).
Фотограф: Светлана Соколова @svetlana_sokolova_foto
Образы: студия стиля «Бриолин» @st_briolin