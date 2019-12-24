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Под бой курантов вместе со студией стиля «Бриолин»

Свет гирлянд, ошеломляющие сюрпризы, самые близкие люди, смех и веселье.

Новый год.
Новый год.
CC0

В Новый год есть отличная возможность снова побыть детьми: озорными, непосредственными и беззаботными, а главное − счастливыми и верящими в чудеса!

Амелия Соколова, 7 лет, дочь фотографа Светланы Соколовой.
Амелия Соколова, 7 лет, дочь фотографа Светланы Соколовой.
Моника Захлеба, 6 лет, внучка Натальи Франк (кафе &quot;Веранда&quot;).
Моника Захлеба, 6 лет, внучка Натальи Франк (кафе «Веранда»).
Алина Курицина, 6 лет, дочь Натальи Степановой (школа моды New Style).
Алина Курицина, 6 лет, дочь Натальи Степановой (школа моды New Style).
Оливия Ильющенко, 2 года, дочь Натальи Ильющенко (бутик Leʾ81, Patrizia Pepe).
Оливия Ильющенко, 2 года, дочь Натальи Ильющенко (бутик Leʾ81, Patrizia Pepe).

Фотограф: Светлана Соколова @svetlana_sokolova_foto

Образы: студия стиля «Бриолин» @st_briolin

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