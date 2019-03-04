Подарки на 8 марта со скидкой: какие акции предлагают магазины Барнаула

Первые дни марта — отличное время для бьюти-шопинга, чтобы купить подарки на 8 марта и пополнить собственную косметичку, потому что именно сейчас магазины предлагают акции, скидки и подарки. Рассказываем, в каких крупных сетях Барнаула можно выгодно купить косметику и парфюмерию накануне Международного женского дня.

В сети «Л'Этуаль» скидки до 50% действуют с 1 по 10 марта на позиции разных брендов. В списке акционных товаров есть как люксовые марки — Bvlgari, AZZARO, Chanel, так и недорогие, как российская Dolce Milk. При покупке на сумму от 500 рублей в магазинах «Л'Этуаль» с 1 по 10 марта покупателю выдается купон «1000 рублей в подарок». Скидка по купону действует на покупку средств макияжа на сумму от 2000 рублей.

Сеть «Рив Гош» с 1 по 10 марта предлагает скидки до 40% на определенные позиции. Кроме того, в интернет-магазине сети проходят каждый день клиентские дни разных марок. Например, 5 марта можно будет воспользоваться скидкой 35% на LANCOME и -40% на KENZO. А 6 марта в магазине «Рив Гош», который находится в ТЦ «Весна», пройдет клиентский день марки ESTEE LAUDER, в который будет действовать скидка 40%.

Магазины «Ив Роше» до 10 марта также предлагают скидки до 35% на некоторые позиции, в том числе и подарочные наборы.

Местная сеть «Парфюм Вояж» с 13 февраля по 11 марта предлагает скидку до 50% на некоторые товары. Например, на декоративную косметику «Revlon» и 30% на все туши для ресниц «Bourjois».