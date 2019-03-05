Подарки на 8 марта. 5 вещей, которые нельзя дарить женщинам

Тем, кто выбирает девушке или коллеге подарок на 8 марта и присматривается в при кассовой зоне супермаркета к милым сувенирчикам, будет полезно узнать, какие подарки не стоит покупать близким на Международный женский день. Altapress.ru опросил 30 жительниц Барнаула в возрасте от 12 до 45 лет и выяснил, какие подарки на 8 марта не радуют женщин.

Кухонная утварь и бытовая техника

На вершине нашего хит-парада — сковородки, миксеры и прочие вещи, полезные в хозяйстве, но совершенно не подходящие для подарка на 8 марта. Эту категорию отметили 10 человек. Большинство справедливо полагают, что это и не подарок, а плановая покупка, которую вручили под предлогом праздника.

Катя,

25 лет:

Я не люблю получать на 8 марта бытовую технику и кухонный инвентарь, так как в этот праздник особенно хочется чувствовать себя девушкой, хрупкой и нежной, а не получать намеки, что я заложник кухни, вечно готовящий есть.

Сковородки. Посуда. СС0

Сувениры и рассылки

Графоманский стишок в WhatsApp с утра и аляповатая вазочка вечером на работе — классика жанра, которая нагоняет тоску на многих. Пустые сувениры и интернет-стихи отметили 9 человек. Лучше искренний комплимент, адресованный тебе одной, чем дежурный безликий презент.

Нина,

32 года:

Я не люблю грошовых подарков, которые куплены походя или не глядя. Когда очевидно, что это выбрано не для тебя лично, а просто дежурный презент.

В том же «праздничном аду» горят пластиковые статуэтки, полиэстеровые платочки, самодельные мыльца (если их дарит не ребенок) безликие открытки с готовым текстом. Правда, в эту категорию не попадают действительно оригинальные предметы декора.

Многие не любят виртуальные открытки.

Ольга,

38 лет:

Сейчас самый раздражающий знак внимания — это адресованные всем сразу открытки и гифки, лучше уж ничего не получать в этот день.

Поэтому, получив на WhatsApp что-то вроде «Весны в душе, на плечи норку, На бутерброд всегда икорку, Цветов, улыбок и тепла, И с женским праздником тебя!!!», подумайте десять раз, прежде чем пересылать это кому-то.

Сувениры. СС0

Косметика , средства гигиены , парфюмерия

Эту категорию отметили 6 человек. Тут все просто: женщины предпочитают выбирать их сами и это слишком индивидуально, что бы даритель попал в точку, тем более, если он в этом не разбирается.

Ольга,

45 лет:

Не люблю, когда крема и парфюмерию дарят не близкие. Я привередливая, мне трудно угодить с запахом и аллергия бывает.

Мария,

28 лет:

Не люблю получать на 8 марта практичные подарки, повседневную косметику. Во-первых, с ними очень легко ошибиться, во-вторых, практичное я люблю покупать сама.

Косметика. Дмитрий Лямзин

Сладости

На четвертой строке со значительным отрывом — конфеты и шоколадки. Против них проголосовали 3 человека.

Мягкие игрушки , украшения , одежда

Против них проголосовали по 2 человека. Если с игрушками — без комментариев, то в другом случае дамы не любят когда на них тратят достаточно большие деньги без согласования с ними. Особенно, если это семейный бюджет.

Наталья,

41 год:

Мне всегда досадно получать дорогие украшения, которые куплены без моего участия, выбраны совсем без учета моего вкуса и стиля. Уж лучше бы деньгами.

И, наконец, 4 респондента разного возраста, сказали, что в этот день их радует любой знак внимания.

Ирина,

45 лет: