Подарок парню на 14 февраля. Что можно купить в Барнауле?

Какой романтический сюрприз можно преподнести дорогому человеку в День Святого Валентина? Мы сделали небольшую подборку на тему: «Подарок на 14 февраля любимому», который был бы одновременно и подарком вам обоим. Что можно сделать в Барнауле и сколько это будет стоить.

1. Футболка с вашим фото. Очень удобно — парень одновременно одарен, приодет и промаркирован, что в данный момент он занят. В барнаульских агентствах, предоставляющих услуги полиграфии такой подарок обойдется в среднем 500 рублей (на специальной футболке из полиэстера) или от 1000 и выше на хлопковой. На изготовление уйдет 2−3 дня.

Девушки носят футболки с Путиным. из открытых источников в интернете

2. Уроки танцев. По мнению психологов и хореографов, именно занятия парными танцами помогают выстроить гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. К тому же это полезное социальное умение и хороший вариант физической активности. На занятиях формата Social dance (танцами для всех желающих, независимо от возраста и подготовки) можно научить основам хастла, бачаты, аргентинского танго и так далее. В танцевальных студиях Барнаула где предлагают Social dance абонемент на 8 занятий стоит около 1500 рублей за одного.

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3. Портрет. По фотографии в арт-студиях нашего города и у свободных художников можно заказать портрет в разных техниках. И на разный вкус. Рисунок карандашом на бумаге формата А3 обойдется примерно в 1600 рублей одиночный портрет и 1800 рублей — двойной, срок изготовления от 3 дней. Печатный портрет с имитацией под живопись — будет стоить от 2300 рублей и выше.

4. Романтическая фотосессия. Чтобы снять красивую love story нужен, как минимум, профессиональный фотограф. Его услуги за час работы обойдутся в среднем 1500 рублей, если это выездная съемка. Работа в студии стоит подороже — 2000 рублей в час. Отдельно аренда фотостудии будет стоить от 1000 рублей в час и выше. Правда, обычно если воспользоваться услугами фотографа при студии фотосессия выйдет подешевле — около 2500 рублей.

Секреты удачной фотосессии. опубликовано на yapokupayu.ru

5. СПА на двоих. Учитывая погоду за окном, провести вдвоем пару часов в хамаме с пилингом и массажем аромамаслами — вполне неплохая идея. В Барнауле можно устроить двухчасовое «SPA-свидание» с хамамом за 4650 рублей на двоих.