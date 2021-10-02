Пончо в «пончиках» и рюши, как у Нюши. Что модно носить в октябре 2021

Рваные, широкие, «трубы» и с крупными трикотажными вставками — такие джинсы модно носить в этом октябре. Вольный низ Gucci и Stella McCartney предлагают сочетать с куртками, усыпанными логотипами и рисунками в стиле тай-дай. А еще деним необычно смотрится с перьями (особенно на платьях).
Еще один хит — комбинезоны. Шерстяные и джинсовые, в клетку и полоску, на молниях и с пуговицами.
Пончо захватили мировые подиумы. Их можно встретить у законодателей моды Gucci, Chloé и Louis Vuitton. Да и варианты менее известных производителей в стилях этно и бохо — самобытные.
Маленькое черное платье, созданное Коко Шанель — классика жанра. Не выходит оно из моды и в этом месяце. Щеголять в наряде можно по-разному: не утяжеляя его аксессуарами или, наоборот, «подпоясав» жемчужными бусами (кстати, как и завещала модельер).
Плиссированные юбки, которые весело кружатся по ветру, советуют носить с объемным верхом. Так ваш лук будет еще более нежным и воздушным.
Рюши и оборки активно используют Cecilie Bahnsen, Thom Browne, Patou, Tory Burch, Conner Ives, Raf Simons, Saint Laurent. Дизайнеры обещают: с таким декором на платье или блузе любая женщина будет выглядеть, как греческая богиня.
Логомания — тренд на ностальгию по началу 2000-х, который сейчас (да-да, именно сейчас) работает по принципу «Чем больше, тем лучше».
Кепи — головной убор, который придаст образу изюминку. А еще согреет промозглым осенним вечером. И, конечно же, он в моде.