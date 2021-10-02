Пончо в «пончиках» и рюши, как у Нюши. Что модно носить в октябре 2021

Надю Клюеву, героиню фильма «Самая обаятельная и привлекательная», за красную кепи с помпоном высмеяли. А вот в 2021-м обзавестись этим модным головным убором предлагают даже самые известные кутюрье. Все потому, что во втором осеннем месяце фешн-тренды диктуют одеваться тепло и уютно. Также в этом сезоне стоит уделить внимание женственности — пора достать из шкафа рюши и вспомнить о ярких логотипах. Эти и другие интересные тенденции — в подборке altapress.ru.