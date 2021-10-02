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Пончо в «пончиках» и рюши, как у Нюши. Что модно носить в октябре 2021

Надю Клюеву, героиню фильма «Самая обаятельная и привлекательная», за красную кепи с помпоном высмеяли. А вот в 2021-м обзавестись этим модным головным убором предлагают даже самые известные кутюрье. Все потому, что во втором осеннем месяце фешн-тренды диктуют одеваться тепло и уютно. Также в этом сезоне стоит уделить внимание женственности — пора достать из шкафа рюши и вспомнить о ярких логотипах. Эти и другие интересные тенденции — в подборке altapress.ru.

Мода. Тренды октября 2021.
Мода. Тренды октября 2021.
instagram.com/baddiewinkle
1
Деним повсюду

Рваные, широкие, «трубы» и с крупными трикотажными вставками — такие джинсы модно носить в этом октябре. Вольный низ Gucci и Stella McCartney предлагают сочетать с куртками, усыпанными логотипами и рисунками в стиле тай-дай. А еще деним необычно смотрится с перьями (особенно на платьях).

Что модно носить в октябре 2021.
Что модно носить в октябре 2021.
tsum.ru
Что модно носить в октябре 2021.
Что модно носить в октябре 2021.
tsum.ru
Что модно носить в октябре 2021.
Что модно носить в октябре 2021.
tsum.ru
2
Комбинезоны

Еще один хит — комбинезоны. Шерстяные и джинсовые, в клетку и полоску, на молниях и с пуговицами.

3
Пончо

Пончо захватили мировые подиумы. Их можно встретить у законодателей моды Gucci, Chloé и Louis Vuitton. Да и варианты менее известных производителей в стилях этно и бохо — самобытные.

4
Маленькое черное платье

Маленькое черное платье, созданное Коко Шанель — классика жанра. Не выходит оно из моды и в этом месяце. Щеголять в наряде можно по-разному: не утяжеляя его аксессуарами или, наоборот, «подпоясав» жемчужными бусами (кстати, как и завещала модельер).

5
Плиссе

Плиссированные юбки, которые весело кружатся по ветру, советуют носить с объемным верхом. Так ваш лук будет еще более нежным и воздушным.

6
Рюши

Рюши и оборки активно используют Cecilie Bahnsen, Thom Browne, Patou, Tory Burch, Conner Ives, Raf Simons, Saint Laurent. Дизайнеры обещают: с таким декором на платье или блузе любая женщина будет выглядеть, как греческая богиня.

7
Логомания

Логомания — тренд на ностальгию по началу 2000-х, который сейчас (да-да, именно сейчас) работает по принципу «Чем больше, тем лучше».

8
Кепи

Кепи — головной убор, который придаст образу изюминку. А еще согреет промозглым осенним вечером. И, конечно же, он в моде.

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