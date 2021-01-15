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Попа на ветке и рыбные колготки: сибирская телеведущая попала в шоу «Ты — топ-модель»

Бывшая красноярская ведущая телеканала «Прима» Анна Рерих примет участие в новом сезоне реалити-шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ, пишет «Проспект Мира».

Анна Рерих.
Анна Рерих.
instagram.com/anna.rerikh.

Съемки модного теле-шоу с красивыми девушками стартуют в марте 2021 года.

«Настраиваюсь на реалити. На самом деле, это событие многообещающее для всей индустрии fashion в России, потому что у нас таких шоу еще не было в адекватном формате. Может и господдержка будет рано или поздно», — рассказала Анна в своем Instagram, показав на видео, как пинает снежок.

Поклонники пишут слова поддержки и обещают «болеть и держать кулачки». Сейчас девушка, как она сама подчеркнула, готовится к грядущим переменам.

Шоу «Топ-модель по-русски» сделано по идее реалити с Тайрой Бэнкс «Топ-модель по-американски».

Раньше российскую адаптацию показывали на телеканале «Муз-ТВ», потом на канале «Ю». На ТНТ шоу выйдет под новым названием.

Ведущими нового сезона будут вице-мисс Россия-2014 Анастасия Решетова и шоу-мен Александр Гудков.

В своем Instagram Анна публикует советы и тексты с разлетающимися и въедливо рассыпающимися по разным тематикам мыслями, сопровождая забавным визуалом.

«В страдании сообщаю, что, кажется, не наскребу на поездку к Северному Сиянию в этом году. Остается только верить, что если не полечу, то это будет к лучшему, как все, что не случается в жизни», — рассказала она в одной из последних записей.

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