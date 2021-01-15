Съемки модного теле-шоу с красивыми девушками стартуют в марте 2021 года.

«Настраиваюсь на реалити. На самом деле, это событие многообещающее для всей индустрии fashion в России, потому что у нас таких шоу еще не было в адекватном формате. Может и господдержка будет рано или поздно», — рассказала Анна в своем Instagram, показав на видео, как пинает снежок.

Поклонники пишут слова поддержки и обещают «болеть и держать кулачки». Сейчас девушка, как она сама подчеркнула, готовится к грядущим переменам.

Шоу «Топ-модель по-русски» сделано по идее реалити с Тайрой Бэнкс «Топ-модель по-американски».

Раньше российскую адаптацию показывали на телеканале «Муз-ТВ», потом на канале «Ю». На ТНТ шоу выйдет под новым названием.

Ведущими нового сезона будут вице-мисс Россия-2014 Анастасия Решетова и шоу-мен Александр Гудков.

В своем Instagram Анна публикует советы и тексты с разлетающимися и въедливо рассыпающимися по разным тематикам мыслями, сопровождая забавным визуалом.