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После горки: как приготовить согревающие напитки без алкоголя

Наконец, начались новогодние каникулы, а с ними и любимые зимние забавы: горки, лыжи, снежки. Как быстро согреться после активных зимних прогулок? Редакция Altapress.ru подготовила подборку рецептов традиционных согревающих безалкогольных напитков.

Рождество. Напиток. Улица.
Рождество. Напиток. Улица.
https://www.instagram.com/finferlislife/

Русский сбитень

Сбитень — это старинный напиток, который пили на Руси до появления чая и который оставался популярным вплоть до Октябрьского Переворота 1917 года. Вариантов приготовления было много, как и видов: алкогольный и безалкогольный, простой и заварной. Но в любом случае, главные ингредиенты сбитня — это мед и травы. В домашних условиях можно приготовить достаточно легкий, но вкусный сбитень по одному из рецептов сайта Еда.ру.

Для этого нужно: вода -3 литра, мята сушеная -3 чайные ложки; тертый имбирь ½ чайной ложки, сахар — 150 г, зверобой 4 чайные ложки, корица 1,5 чайные ложки, гвоздика 4 штуки, черный перец горошком 10 штук, мед — 300 г.

Как готовить? Мед прогреть в сотейнике, разведя стаканом воды, развести сахар в одном стакане воды и вскипятить. Соединить, проварить вместе в однородную массу так, чтобы выпарилось побольше воды. В оставшейся воде отварить пряности, дать настояться (20 мин), процедить, добавить медово-сахарную смесь и подогреть, не доводя до кипения. Подавать горячим.

Скандинавский глёг

Многие из нас знают, что такое глинтвейн. Так вот, глёг- близкий родственник этого напитка, родом из Скандинавии, где, как и у нас зимы долгие и суровые. Глёг тоже бывает алкогольным и безалкогольным, в его основе вино и пряности. Или, как в варианте сайта Гастроном. Ру — фруктовые соки.

Для фруктового глёга нужно: мускатный орех (целый) — ½−1 шт.; цедра мандарина или апельсина — 1 шт.;изюм — по вкусу; гвоздика — 5−6 звездочек;вода — 100 мл ;сок из красного винограда — 500 мл; корица — 2−4 палочки; сахар — по вкусу; яблочный сок — 400 мл.; миндальные орешки — по вкусу

Как готовить? Поставить воду на огонь, добавить в нее пряности (корицу, гвоздику, мускатный орех, сушеную или свежую кожуру апельсина или мандарина), довести до кипения, убавить огонь и влить сок. Нагревать на медленном огне (не кипятить). Попробовать на сахар и, если требуется, подсластить по вкусу. Дать настояться. Перед подачей нагреть еще раз, не доводя до кипения. Подготовить бокал с ручкой. Для украшения бокала его краешек окунуть в воду, а затем в ёмкость с сахарным песком. Положить в бокал немного изюма и миндаля. Налить готовый глёг. Подавать горячим.

Напиток. Зима.
Напиток. Зима.
ССО

Витаминный пунш

Пунш — напиток, который английские колонизаторы попробовали в Индии, а потом привезли в туманный Альбион, известный капризностью погоды и промозглостью. Изначально пунш готовился на основе рома, вина и фруктов с сахаром. Подавался в больших чашах на вечеринках. Конечно, сейчас существует масса вариантов его приготовления, втом числе — безалкогольных.

Один из них — клюквенный пунш.
Для него нам нужно:


Клюквенный сок-100мл.;апельсиновый и яблочный соки по 500мл.; сок одного лимона, лайма или несладкого апельсина. Свежая или мороженная клюква100гр., дольки лайма, лимона или. Апельсина. Как готовить?
Смешать все соки в кастрюле, подогреть, не доводить до кипения! В каждый бокал положить ягоды клюквы (если замороженная, то предварительно разморозить) ломтики лимона и апельсина и разлить пунш по бокалам.

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