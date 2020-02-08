Правильное питание: как повысить либидо?

Скоро 14 февраля, праздник, который подразумевает не шумное веселье, а свидание тет-а-тет. Как сделать так, чтобы романтически вечер имел вполне логичное счастливое ночное продолжение? Что нужно съесть на ужин, чтобы поднять градус любовного настроения? Правильно выбранные продукты помогут повысить уровень либидо.

Мидии

Мидии и другие морепродукты — хорошо известные афродизиаки. Чем хороши мидии для мужского организма? В них содержится белок, который быстро дает чувство сытости, а так же очень много полезного цинка и витамина В12. Чем важен цинк? Он играет важную роль балансе и женских и мужских половых гормонов, к тому же положительно влияет на мужскую потенцию.

Кстати, в Японии двухстворчатые раковины мидии символизируют собой союз двух влюбленных. Так что для романтического ужина этот моллюск — то, что надо.

Мидии. Морепродукты. ССО

Горький шоколад

Есть известная легенда про то, что вождь ацтеков Монтесума пил очень много какао, чтобы иметь достаточно бодрости духа и тела для посещения своего многолюдного (по некоторым данным, 600 дам) гарема. Какао-бобы, а следовательно и продукты из них, обладают массой нужных для любовного свидания свойств: моментально дают прилив энергии, снижая уровень стресса.

Кроме содержания аминокислоты триптофан, которая стимулирует выработку дофамина, который называют «гормоном счастья, в шоколаде в небольшом количестве содержаться, например, каннабиноиды — психо-физические стимуляторы.

Перец чили

Плитка горького шоколада с перцем чили — это не просто экзотический продукт для гурманов, но весьма полезный десерт для свидания. Почему? Перец не просто придают пикантную горчинку какао-бобам, но и усиливает их свойство афродизика. Он стимулирует выработку тестостерона и улучшает кровообращение.

Перец чили. ССО

Апельсины

Цитрусовые богаты витаминов С и такой микроэлемент, как лютеин. Последний положительно влияет на выработку в организме тестостерона, а аскорбиновая кислота, (конечно, при регулярном употреблении,) улучшает качество спермы.

Миндаль

Этот орех помимо того, что отлично подходит в компанию, например к сыру, еще и с давних времен зарекомендовал себя как афродизиак, повышающий любовное влечение. Сегодня наука объясняет это тем, что в составе сладкого миндаля (горький в сыром виде употреблять нельзя), содержатся цинк, селен, растительный белок. А еще — очень важная для мужского здоровья аминокислота L-аргинин.