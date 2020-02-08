Правильное питание: как повысить либидо?

Мидии
Мидии и другие морепродукты — хорошо известные афродизиаки. Чем хороши мидии для мужского организма? В них содержится белок, который быстро дает чувство сытости, а так же очень много полезного цинка и витамина В12. Чем важен цинк? Он играет важную роль балансе и женских и мужских половых гормонов, к тому же положительно влияет на мужскую потенцию.
Кстати, в Японии двухстворчатые раковины мидии символизируют собой союз двух влюбленных. Так что для романтического ужина этот моллюск — то, что надо.
Горький шоколад
Есть известная легенда про то, что вождь ацтеков Монтесума пил очень много какао, чтобы иметь достаточно бодрости духа и тела для посещения своего многолюдного (по некоторым данным, 600 дам) гарема. Какао-бобы, а следовательно и продукты из них, обладают массой нужных для любовного свидания свойств: моментально дают прилив энергии, снижая уровень стресса.
Кроме содержания аминокислоты триптофан, которая стимулирует выработку дофамина, который называют «гормоном счастья, в шоколаде в небольшом количестве содержаться, например, каннабиноиды — психо-физические стимуляторы.
Перец чили
Плитка горького шоколада с перцем чили — это не просто экзотический продукт для гурманов, но весьма полезный десерт для свидания. Почему? Перец не просто придают пикантную горчинку какао-бобам, но и усиливает их свойство афродизика. Он стимулирует выработку тестостерона и улучшает кровообращение.
Апельсины
Цитрусовые богаты витаминов С и такой микроэлемент, как лютеин. Последний положительно влияет на выработку в организме тестостерона, а аскорбиновая кислота, (конечно, при регулярном употреблении,) улучшает качество спермы.
Миндаль
Этот орех помимо того, что отлично подходит в компанию, например к сыру, еще и с давних времен зарекомендовал себя как афродизиак, повышающий любовное влечение. Сегодня наука объясняет это тем, что в составе сладкого миндаля (горький в сыром виде употреблять нельзя), содержатся цинк, селен, растительный белок. А еще — очень важная для мужского здоровья аминокислота L-аргинин.