Какая обувь с меховым декором популярна в сезоне

Легкий снег и мороз решительно приближает зиму. Набирает обороты и меховой тренд в гардеробе каждой женщины. Тем более в салонах города есть выбор лоферов, сникеров, кед и ботинок с пушистым меховым декором.

Оттенки серого

Одним из фаворитов коллекции осень-зима стали модели популярного итальянского бренда Ballin. Бренд по-своему интерпретировал меховой модный тренд, создав два вида замшевых ботинок с мягким фактурным мехом в цвет замши.

Серый цвет выбирают любители стильных решений. Недаром это один из любимых цветов Коко Шанель и Кристиан Диора. Обувь с серым оттенком осенью и зимой выглядит благородно и смело, учитывая ненастье и слякотную погоду.

Зимние кеды итальянской марки Bogner — дань спортивному стилю и торжество комфорта. Металлизированная кожа, меховая опушка из кролика, резиновая подошва — всё это придаёт комфорт и легкость, в сочетании с модным меховым увлечением.

Лоферы и кеды с мехом

Лоферы (с английского loafer означает «бездельник») считаются признаком расслабленного стиля — такую модель не надо застёгивать и шнуровать. Лоферы стали популярным элитным атрибутом в 1980-х годах. Отличить классические лоферы можно по двум кисточкам.

Здесь — лоферы бренда Santoni, утепленные мехом. Особая изюминка модели — меховые кисточки в цвет.

Оригинальные кеды от Santoni с закругленным мыском выполнены из кожи коричневого цвета с принтом под кожу крокодила. Внутренняя отделка — из меха и замши.

Слипоны и помпоны

Еще одна разновидность спортивного тренда в обуви — утеплённые слипоны бренда Marella. Меховые помпоны — свежий тренд летнего сезона в босоножках, логично перешёл в осеннюю и зимнюю обувь.

Обувь с помпонами особенно подходит к узким брюкам, они идеально подчеркивают и делают акцент на таких меховых деталях.

В тексте использованы материалы компаний «Триумф» и Perfetto, бутика «Под Шпилем»