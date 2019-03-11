Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -3°C
6

Пять «инсайтов» барнаульских модных дизайнеров

Возможно, и для вас будет открытием, что в Барнауле есть множество талантливых модельеров. Бэлла Качехина познакомит нас с некоторыми из них.

Пять «инсайтов» барнаульских модных дизайнеров.
Пять «инсайтов» барнаульских модных дизайнеров.
Фото предоставлено рекламодателем

Бэлла Качехина:

Бэлла Качехина
Бэлла Качехина
Из личного архива

Пару лет назад, листая инстаграм, наткнулась на профиль с невероятно красивыми костюмами, перешла в раздел «контакты» и, к своему удивлению, обнаружила, что бренд создан в нашем городе, девушкой, работающей под ником (или творческим псевдонимом, кому как больше нравится) Dia Shoko. Это был 2015 год, с тех пор бренд, созданный Дашей Кудриной (Dia Shoko) сумел заполучить сердца модниц в разных уголках не только Росси, но и мира и обзавелся собственным шоу-румом в Москве (и не где-нибудь, а на Стретнеском бульваре).

В марте мы решили познакомить вас с теми, кто формирует лицо нашего города на Российской и мировой карте дизайнерской одежды. С кем-то нам удалось встретиться лично и хорошенько поговорить о инсайтах нашего регионального модного бизнеса, а с кем-то обменяться лишь несколькими сообщениях в месенджера, потому что февраль — время для индустрии моды крайне насыщенное и наши прекрасные девушки разлетелись по городам и странам для контроля произведённого процесса, в поисках отличного сырья или просто за вдохновением.

5 «Инсайтов» барнаульской модной сферы от Арины Деминой, Оли Новиковой и Тони Пинаевой
  1. Для молодых дизайнерских брендов основной поток клиентов создает не место на рейлах мультибрендового шоу-рума, а инстаграм и сарафанное радио.
  2. У каждого из барнаульских брендов четко выражен свой стиль, свое настроение, поэтому говорить о какой-либо конкуренции не приходится, каждый находит своего клиента.
  3. Как правило, в основном такой бизнес начинается скорее как хобби, но, к счастью, многим все-таки удается развить его до уровнять полноценного бизнес-проекта.
  4. World wide shipping — это не пустые слова в шапке профиля инстаграм аккаунта бренда. Одежду барнаульских дизайнеров действительно заказывают клиенты из разных точек страны и мира.
  5. У молодых дизайнерских брендов точно не будет второго шанса произвести на своего покупателя хорошее впечатления, поэтому работа ведется максимально качественно — лучшие ткани, талантливейшие технологи и швеи, краш-тесты, каждой разработанной модели на себе.

А вот страницы самих героев Барнаульского fashion.

Синица

Основатель: Ольга Новикова

О бренде: «Зимой 2016 появилась идея сшить „Синицу“ из собственной потребности в теплой и актуальной зимней одежде. В течении двух лет мы занимались разработкой и усовершенствовали модели. Сейчас „Синицы“ греют даже при температуре -35°С и актуальны внешне».

Источник вдохновения: «В окружающем мире. Моя основная профессия — графический дизайнер, я развиваюсь постоянно».

Где купить? Пока только на сайте и на странице в Инстаграм, в планах открытие шоу-рума.

Soulmates

Основатели: Юлия Ермолаева, Наталья Кравец

О бренде: «Поводом к запуску бренда летом 2018 года послужило желание создавать вещи вне времени и обстоятельств. Наши модели можно использовать не один сезон, все они могут носиться и в пир, и в мир».

Источник вдохновения: «Образ девушки, уверенной в себе, современной, знающей, чего она хочет, но при этом женственной».

Где купить? Teplizza market, ТД «Ультра», пр. Ленина, 10, 2-й этаж

Niti_Shop_

Основатели: Антонина Пинаева и её семья

О бренде: «Бренд появился в октябре 2014 года. Я приступила к реализации идеи, когда в семье появилась малышка, а само желание делать что-то красивое зародилось задолго „до“. Я визуал до мозга костей. Мне важно, чтобы все было стильно, модно, вызывало интерес и восторг. Бренд оказался первым на рынке нашего города в нише вязанных изделий ручной работы».

Источник вдохновения: «В каждом дне! Творческая работа всегда плохо поддаётся контролю, мы стараемся слушать внутренний голос. Наверно, в этом и кроется часть успеха».

Где купить? На странице в Инстаграм и в ТОЦ «Гулливер», пр. Красноармейский, 51-а

486brand

Основатель: Саида Раимжанова

О бренде: «Бренд основан летом 2018 года. Главный вопрос при создании модели — хочу ли я это носить? Меня мало волнует, что в тренде. Гораздо больше интересует Женщина — сексуальная, умная, острая. Я слежу за модными тенденциями, но через призму своего бренда, в ДНК которого — оверсайз, прямой крой и минимализм».

Источник вдохновения: «Бренд транслирует мое видение мира, вдохновлённое искусством, путешествиями и Людьми».

Где купить? На сайте и на странице в Инстаграм.

Dress_by_arina

Основатель: Арина Демина

О бренде: «Дата основания — 28 июля 2017 года. Я создаю универсальные вещи вне времени с эффектом леди-лайк, в которых не нужно доказывать миру свою позицию, она уже в тебе и на тебе. Мои вещи не выйдут из моды через 5−10 лет, они будут в гардеробе всегда, как маленькое чёрное платье».

Источник вдохновения: «Меня вдохновляют женщины — красивые, стильные, ухоженные и счастливые, и ткани. Бывает, увижу ткань, влюблюсь, и 10 образов в моей голове уже готовы».

Где купить? На странице в Инстаграм и в офисе продаж на ул. Гоголя, 36

Еще по теме Мода

  • Реклама
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость