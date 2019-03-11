Пять «инсайтов» барнаульских модных дизайнеров.

Бэлла Качехина Из личного архива

Пару лет назад, листая инстаграм, наткнулась на профиль с невероятно красивыми костюмами, перешла в раздел «контакты» и, к своему удивлению, обнаружила, что бренд создан в нашем городе, девушкой, работающей под ником (или творческим псевдонимом, кому как больше нравится) Dia Shoko. Это был 2015 год, с тех пор бренд, созданный Дашей Кудриной (Dia Shoko) сумел заполучить сердца модниц в разных уголках не только Росси, но и мира и обзавелся собственным шоу-румом в Москве (и не где-нибудь, а на Стретнеском бульваре).

В марте мы решили познакомить вас с теми, кто формирует лицо нашего города на Российской и мировой карте дизайнерской одежды. С кем-то нам удалось встретиться лично и хорошенько поговорить о инсайтах нашего регионального модного бизнеса, а с кем-то обменяться лишь несколькими сообщениях в месенджера, потому что февраль — время для индустрии моды крайне насыщенное и наши прекрасные девушки разлетелись по городам и странам для контроля произведённого процесса, в поисках отличного сырья или просто за вдохновением.