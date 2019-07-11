Распродажа обуви: где в Барнауле можно купить модную летнюю пару со скидкой

Для тех покупателей, которые устояли перед соблазном приобрести новую пару летней обуви к началу сезона, сейчас настало время сделать это с выгодой. В барнаульских салонах вовсю идет летняя распродажа 2019. О том, где и с какой скидкой можно купить женскую и мужскую обувь — в материале altapress.ru.