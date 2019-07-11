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Распродажа обуви: где в Барнауле можно купить модную летнюю пару со скидкой

Для тех покупателей, которые устояли перед соблазном приобрести новую пару летней обуви к началу сезона, сейчас настало время сделать это с выгодой. В барнаульских салонах вовсю идет летняя распродажа 2019. О том, где и с какой скидкой можно купить женскую и мужскую обувь — в материале altapress.ru.

Сандалии ECCO
Сандалии ECCO
https://www.instagram.com/ecco_ru/

Недавно началась распродажа в отделах обуви известного датского бренда ECCO (ТЦ «Европа», и другие) с традиционными скидками до 50% на некоторые модели, в том числе обувь прошлых сезонов. Но, как правило, большая часть летней коллекции распродается с уценкой 20−30%.

Магазин «Немецкая обувь» (ТОЦ «Проспект»), в котором представлены бренды из Германии и Австрии, например, Peter Kaiser, Gabоr, Högl и другие, а также российская обувь Patrol, предлагает скидки от 20 до 50% на мужскую и женскую обувь.

В расположенном в том же «Проспекте» отделе «Европейская обувь», где есть продукция немецких марок Caprice, Tamaris, а также обувь из Испании, Словении и Турции, многие модели из летних коллекций продаются за половину первоначальной стоимости.

В самом разгаре и сейл в магазине обуви Chester, который находится на проспекте Ленина и в ТРЦ «Галактика». Там можно купить мужскую и женскую обувь из летних коллекций со скидкой до 50%.

В салонах сети российской обувной марки Westfalika (гипермаркет «Алтай» и другие) тоже можно купить мужские и женские туфли, сандалии, босоножки из коллекции «Весна-лето 2019». Скидки действуют и на некоторые демисезонные модели.

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