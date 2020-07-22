Распродажа в парфюмерных сетях Барнаула: где и какие скидки идут сейчас

Июль — обычное время летних сейлов в самых разных магазинах. Кто-то уже успел ими воспользоваться, а кто-то — только собирается. Какие скидки на косметику и парфюмерию еще идут в крупных сетях Барнаула?

В сети «Л'Этуаль», магазины которой долгое время не работали из-за пандемии, весь июль идет распродажа парфюмерии и косметики со скидкой до 50%. В акции участвуют больше шести тысяч наименований продукции.

Традиционно многие из нас ждут скидок в «Л'Этуаль», чтобы купить духи. И хотя действие акции распространяется не на весь ассортимент, но кое-что можно приобрести выгодно. Например, последнюю версию Mademoiselle от Rochas, Mademoiselle Couture, объемом 30 мл — за 1724 рублей (вместо 3449 рублей) или женский аромат La Vie Est Belle En Rose от LANCOME в концентрации туалетной воды 50 мл за 3510 рублей (стандартная цена — 6382 рублей).

Есть довольно большие скидки и на люксовую декоративную косметику. Так, тональный крем с эффектом сияния L’ESSENTIEL GUERLAIN сейчас стоит 2 077 рублей, а был — 3778 рублей. Палетка теней из лимитированной коллекции Dior Happy 2020 — 2384 рублей (раньше 4769 рублей).

В другой крупной сети косметики и парфюмерии, «Рив Гош», в июле так же проходит сразу несколько акций, среди которых и летняя распродажа под девизом «Онлайн тропики в Рив Гош». Что можно выгодно прикупить в рамках распродажи 2020?

В эти дни есть скидка до 40% на декоративную косметику итальянской марки Pupa. Например, запеченные тени для век Vamp! Wet&Dry Eyeshadow стоят 399 рублей, а блеск для губ Miss Pupa Gloss — 449 рублей.

Есть скидки и на декоративную косметику люксовых брендов, например, помада от ClarinsБ которая обычно стоит 2350 рублей, сейчас продается за 1119 рублей.

Что касается парфюмерии в «Рив Гош», то Dolce Shine Eau De Parfum 30 мл от Dolce & Gabbana стоит 3990 рублей (был 5700 рублей), а World Power Eau De Parfum от Kenzo — 2499 рублей вместо 4970 рублей.

Есть пул скидочных предложений июля и в большой алтайской сети парфюмерии и косметики сети «Парфюм Вояж».

Среди самых ощутимых скидок — минус 70% - на продукцию американской фирмы Revlon. Так, помада Hd Matte Lipcolor продается за 327 рублей, а тушь Mascara Ultimate All-in-one — за 270 рублей.

Скидки до 60% в связи с редизайном упаковки действуют и на косметику испанской марки Ninelle. Например, карандаш для бровей Ultimate старого образца стоит 136 рублей. С 16 июля по 2 августа в «Парфюм Вояж» проходит и распродажа парфюмерии со скидками до 40%.