Разнообразие и утонченность форм. Какие туалетные ершики можно купить в Барнауле и интернете

После расследования ФБК о «дворце Путина», куда якобы закупили ершики стоимостью 700 евро за штуку, в России эти аксессуары стали символом протестных акций. 31 января «золотые» ершики появились на пл. Сахарова в Барнауле. А московская телеведущая Татьяна Лазарева использовала туалетный аксессуар вместо микрофона. Но если серьезно, то ершики просто незаменимы в любой уборной. Какие выбрать и где лучше купить? Altapress.ru подготовил обзор для тех, кто привык применять ершики по назначению.

Выбрать ершик — не поле перейти

В поисках «своего» ершика, главное не потерять голову. Во многих магазинах Барнаула глаза уже разбегаются, что уж говорить про интернет-площадки.

Итак, «Новекс». Сюда мы отправились в первую очередь. Здесь можно купить туалетный аксессуар эконом-класса от 118 до 135 рублей. В большинстве филиалов продаются не более пяти наиболее ходовых, стандартных моделей — пластмассовые ершики с подставкой. В магазине также можно подобрать замену ершику (примерно за 40 рублей) при наличии подставки.

Пластиковый ершик и сменная щетка. Сайт «Новекс».

В «Леруа Мерлен» выбор побольше. Здесь представлено более 400 моделей. Полки магазина уставлены туалетными аксессуарами разной ценовой категории — от стандартного пластикового ершика эконом-класса за 68 рублей до необычных моделей за 2,3 тыс. рублей. Самый дорогой выглядит очень стильно и украсит практически любой туалет. У него хромированная ручка и керамическая чаша цилиндрической формы белого цвета.

Ершик для унитаза за 2,3 тыс. рублей из «Леруа Мерлен». Сайт «Леруа Мерлен».

Можно найти и более выгодный вариант. Здесь есть множество красивых и удобных ершиков из пластика, керамики, стекла в ценовом диапазоне до 1 тыс. рублей. Смотрятся они ничуть не хуже своих дорогих брендовых собратьев.

Ершик для унитаза «Allure» за 700 рублей Ершики в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Сайт «Леруа Мерлен». Ершик для унитаза Red Knight за 835 рублей Ершики в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Сайт «Леруа Мерлен». Ершик для унитаза Purple за 700 рублей Ершики в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Сайт «Леруа Мерлен».

Кстати, очень удобно подбирать аксессуары для ванной и туалетной комнат на сайте. Определившись с предпочтениями, можно либо заказать товар на дом, либо приехать в магазин, чтобы повертеть его в руках и оценить на месте.

Типы туалетных аксессуаров: напольные настенные подвесные многофункциональные — стойки для ершика , туалетной бумаги , моющего средства и т.д.

Ершики в интернете: такие разные и такие похожие

Ершик Wenko. Сайт Ozon.

Жители Барнаула еще в прошлом году оценили онлайн-шопинг. Это удобно и зачастую гораздо выгоднее. И покупка ершика — не исключение. К тому же, отдельные модели можно найти только здесь.

Так, в том числе на Ozon продаются дизайнерские товары. Например, лаконично-черный ершик для унитаза каплевидной формы от Wenko — немецкого бренда с более чем полувековой историей. Артикул стоит более 4,6 тыс. рублей. Но сейчас на него действует скидка, поэтому такой ершик можно купить за 3,9 тыс. рублей.

«Золотой» ершик от итальянской фирмы Migliore за 74,5 тыс. рублей. Сайт Ozon.

Судя по счетчику, на площадке представлено более 2,5 тыс. разных ершиков. Цена начинается от 250 рублей до 74,5 тыс. рублей. И это не опечатка, а самый дорогой ершик для туалета из доступных любому жителю Барнаула и России.

При этом, даже итальянская стойка для трех аксессуаров, куда входит и ершик, оценен скромнее. Сегодня со скидкой его можно купить за 62,8 тыс. рублей. Хотя, в обычные дни гаджет для туалета от бренда Lineag стоит космических денег — 78,5 тыс. рублей.

В то же время, ершик по душе легко найти по более приемлемым ценам. Например, настенное изделие с липучкой выглядит стильно и добротно. Его цена составляет 598 рублей.

Ершик настенный на липучке. Сайт Ozon.

А напольный аксессуар для туалета Litzen Brush наверняка понравится ценителю нестандартных решений. Во-первых, он очень компактный и подойдет для самых маленьких пространств. Во-вторых, сам ершик силиконовый. Такие сейчас считаются наиболее безопасными и износостойкими. В-третьих, у него необычный дизайн. Его цена — от 600 до 900 рублей. Нечто похожее, но уже от 300 до 500 можно найти на AliExpress.

Ершики для туалета с силиконовыми щетками. AliExpress

Словом, придется долго листать страницы, чтобы определиться с выбором.

Материал подставок: пластик керамика стекло металл полирезин

Эко-ершик для ванной комнаты и туалета. Сайт Wildberries.

На Wildberries размещено порядка 700 разных предложений. Здесь ценник варьирует от 200 рублей до 9,9 тыс. рублей. Площадка отличается интересными, но недешевыми вариантами с приставкой «эко». Так, бренд Aquanova продает ершик с ручкой из дерева, щетиной из волокна тампико и мраморной чашей за каких-то 8,3 тыс. рублей.

Ерш Brush с керамической чашей , украшенной бамбуковой вставкой. Сайт Wildberries.

Но и при бюджете в 1 тыс. рублей здесь можно найти много интересного. В частности, напольный ершик Brush с керамической чашей черного или белого цвета, украшенной бамбуковой вставкой. Она стоит 900 рублей.

Кстати, выбирая товар на онлайн-площадках, не ленитесь сравнивать. Например, ершик с ягодным названием Cherry на Wildberries стоит 2 тыс. рублей, а его аналог на AliExpress — не более 600 рублей в зависимости от действующей скидки.

Ершики , похожие на вишни. AliExpress

Как выбрать подходящий ершик