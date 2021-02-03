Разнообразие и утонченность форм. Какие туалетные ершики можно купить в Барнауле и интернете

Выбрать ершик — не поле перейти
В поисках «своего» ершика, главное не потерять голову. Во многих магазинах Барнаула глаза уже разбегаются, что уж говорить про интернет-площадки.
Итак, «Новекс». Сюда мы отправились в первую очередь. Здесь можно купить туалетный аксессуар эконом-класса от 118 до 135 рублей. В большинстве филиалов продаются не более пяти наиболее ходовых, стандартных моделей — пластмассовые ершики с подставкой. В магазине также можно подобрать замену ершику (примерно за 40 рублей) при наличии подставки.
В «Леруа Мерлен» выбор побольше. Здесь представлено более 400 моделей. Полки магазина уставлены туалетными аксессуарами разной ценовой категории — от стандартного пластикового ершика эконом-класса за 68 рублей до необычных моделей за 2,3 тыс. рублей. Самый дорогой выглядит очень стильно и украсит практически любой туалет. У него хромированная ручка и керамическая чаша цилиндрической формы белого цвета.
Можно найти и более выгодный вариант. Здесь есть множество красивых и удобных ершиков из пластика, керамики, стекла в ценовом диапазоне до 1 тыс. рублей. Смотрятся они ничуть не хуже своих дорогих брендовых собратьев.
Ершик для унитаза «Allure» за 700 рублей
Ершик для унитаза Red Knight за 835 рублей
Ершик для унитаза Purple за 700 рублей
Кстати, очень удобно подбирать аксессуары для ванной и туалетной комнат на сайте. Определившись с предпочтениями, можно либо заказать товар на дом, либо приехать в магазин, чтобы повертеть его в руках и оценить на месте.
Типы туалетных аксессуаров:
- напольные
- настенные
- подвесные
- многофункциональные — стойки для ершика, туалетной бумаги, моющего средства и т.д.
Ершики в интернете: такие разные и такие похожие
Жители Барнаула еще в прошлом году оценили онлайн-шопинг. Это удобно и зачастую гораздо выгоднее. И покупка ершика — не исключение. К тому же, отдельные модели можно найти только здесь.
Так, в том числе на Ozon продаются дизайнерские товары. Например, лаконично-черный ершик для унитаза каплевидной формы от Wenko — немецкого бренда с более чем полувековой историей. Артикул стоит более 4,6 тыс. рублей. Но сейчас на него действует скидка, поэтому такой ершик можно купить за 3,9 тыс. рублей.
Судя по счетчику, на площадке представлено более 2,5 тыс. разных ершиков. Цена начинается от 250 рублей до 74,5 тыс. рублей. И это не опечатка, а самый дорогой ершик для туалета из доступных любому жителю Барнаула и России.
При этом, даже итальянская стойка для трех аксессуаров, куда входит и ершик, оценен скромнее. Сегодня со скидкой его можно купить за 62,8 тыс. рублей. Хотя, в обычные дни гаджет для туалета от бренда Lineag стоит космических денег — 78,5 тыс. рублей.
В то же время, ершик по душе легко найти по более приемлемым ценам. Например, настенное изделие с липучкой выглядит стильно и добротно. Его цена составляет 598 рублей.
А напольный аксессуар для туалета Litzen Brush наверняка понравится ценителю нестандартных решений. Во-первых, он очень компактный и подойдет для самых маленьких пространств. Во-вторых, сам ершик силиконовый. Такие сейчас считаются наиболее безопасными и износостойкими. В-третьих, у него необычный дизайн. Его цена — от 600 до 900 рублей. Нечто похожее, но уже от 300 до 500 можно найти на AliExpress.
Словом, придется долго листать страницы, чтобы определиться с выбором.
Материал подставок:
- пластик
- керамика
- стекло
- металл
- полирезин
На Wildberries размещено порядка 700 разных предложений. Здесь ценник варьирует от 200 рублей до 9,9 тыс. рублей. Площадка отличается интересными, но недешевыми вариантами с приставкой «эко». Так, бренд Aquanova продает ершик с ручкой из дерева, щетиной из волокна тампико и мраморной чашей за каких-то 8,3 тыс. рублей.
Но и при бюджете в 1 тыс. рублей здесь можно найти много интересного. В частности, напольный ершик Brush с керамической чашей черного или белого цвета, украшенной бамбуковой вставкой. Она стоит 900 рублей.
Кстати, выбирая товар на онлайн-площадках, не ленитесь сравнивать. Например, ершик с ягодным названием Cherry на Wildberries стоит 2 тыс. рублей, а его аналог на AliExpress — не более 600 рублей в зависимости от действующей скидки.
Как выбрать подходящий ершик
- Обратите внимание на размер и конструкцию. Сегодня можно выбрать как простой аксессуар (настенный или напольный), так и многофункциональный, совмещающий ершик и держатель для туалетной бумаги, емкость для чистящих средств и т.д.
- Также можно купить разборный вариант. Его легче мыть, обрабатывать и сушить, а головку в случае износа можно просто заменить на новую.
- Лучше отдать предпочтение практичному и эргономичному изделию. Его удобнее держать в руке. Подходящий вариант — с ручкой около 50 сантиметров из прочного и гладкого материала.
- Оцените потенциальную опасность чаши для ершика для домочадцев. Они бывают как бьющиеся (из стекла, керамики и т.д.), так и небьющиеся (пластик, металл). И здесь важно исходить не только из эстетических предпочтений, но и с точки зрения безопасности.
- В то же время, нужно помнить, что пластмассовые ершики служат недолго и чаще ломаются, чем остальные. Идеальный вариант — щетки с металлической основой: ручкой и чашей.