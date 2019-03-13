Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта 2°C
130

Ресторан Lan Gusto: авторская кухня в Барнауле

Кто сказал, что ради достойной трапезы нужно покидать пределы региона? Найти авторскую кухню по адекватным ценам теперь можно в Барнауле.

Ради достойной трапезы не обязательно покидать пределы региона. Найти оригинальную авторскую кухню по адекватным ценам теперь можно в центре города

Авторская кухня в Барнауле.
Авторская кухня в Барнауле.
Ресторан Lan Gusto

Ресторанный бизнес — это сфера, где правит вкус и «вкусовщина». Характерный пример — финал мультфильма «Рататуй», где строгий критик, за свою карьеру продегустировавший самые изысканные блюда в мире, приходит в восторг от того самого вкуса из детства, который навеял ему рататуй. Невозможно затронуть струны души совершенно разных людей одновременно. Но можно самим вкладывать душу в то, что делаешь.

Это основное правило команды ресторана Lan Gusto.

Гости, побывавшие в Lan Gusto впервые или в очередной раз, отмечают несколько моментов. Во-первых, конечно же, еда. Здесь она неизменно вкусная, подаётся большими порциями и отличается изысканной и — что важно — современной подачей. Основу меню составляют рыба и морепродукты, но не с меньшим удовольствием вам подадут блюда для вегетарианцев и любителей мяса. Стильный и лаконичный интерьер достаточно сдержан, но при этом фотогеничен настолько, что вдохновит даже самого взыскательного инста-пользователя. К слову, ресторан расположен на двух этажах, что также придаёт месту изюминку. Доброжелательный, оперативный и коммуникабельный персонал сделает со своей стороны всё, чтобы время в Lan Gusto прошло отлично и ничего не отвлекало от беседы и вкусных блюд. Это был мини-дайджест мнений гостей заведения. Lan Gusto приглашает вас составить собственное, если вы ещё не входите в эту категорию. Кстати, в марте каждого гостя ждёт комплимент от ресторана.

Ресторан Lan Gusto

Адрес: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 116

Телефон: +7 3852 60-80-31

Сайт: www.langusto.org

Еще по теме Кухня:

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость