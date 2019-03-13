Ресторан Lan Gusto: авторская кухня в Барнауле

Ресторанный бизнес — это сфера, где правит вкус и «вкусовщина». Характерный пример — финал мультфильма «Рататуй», где строгий критик, за свою карьеру продегустировавший самые изысканные блюда в мире, приходит в восторг от того самого вкуса из детства, который навеял ему рататуй. Невозможно затронуть струны души совершенно разных людей одновременно. Но можно самим вкладывать душу в то, что делаешь.

Это основное правило команды ресторана Lan Gusto.

Гости, побывавшие в Lan Gusto впервые или в очередной раз, отмечают несколько моментов. Во-первых, конечно же, еда. Здесь она неизменно вкусная, подаётся большими порциями и отличается изысканной и — что важно — современной подачей. Основу меню составляют рыба и морепродукты, но не с меньшим удовольствием вам подадут блюда для вегетарианцев и любителей мяса. Стильный и лаконичный интерьер достаточно сдержан, но при этом фотогеничен настолько, что вдохновит даже самого взыскательного инста-пользователя. К слову, ресторан расположен на двух этажах, что также придаёт месту изюминку. Доброжелательный, оперативный и коммуникабельный персонал сделает со своей стороны всё, чтобы время в Lan Gusto прошло отлично и ничего не отвлекало от беседы и вкусных блюд. Это был мини-дайджест мнений гостей заведения. Lan Gusto приглашает вас составить собственное, если вы ещё не входите в эту категорию. Кстати, в марте каждого гостя ждёт комплимент от ресторана.

Ресторан Lan Gusto Адрес: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 116 Телефон: +7 3852 60-80-31 Сайт: www.langusto.org

Еще по теме Кухня: