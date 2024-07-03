В этом году фестиваль имени В. М. Шукшина удивит гостей — посетителей ждут новые форматы, встречи со значимыми деятелями культуры и даже уникальный предпоказ мировой премьеры. Впервые на кинофестивале покажут мультфильмы. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции, посвященной Шукшинским дням на Алтае.

Что ждет в преддверии фестиваля

Основные даты фестиваля — с 23 по 27 июля. Помимо этого, некоторые мероприятия будут запущены раньше из-за большой насыщенности.

Первое, что начнется еще перед открытием, — это деловая программа 20-22 июля. Главной темой обсуждения станет весьма узкое, но при этом актуальное и интересное направление — использование ИИ в киноиндустрии. Регистрация открылась 1 июля.

Второе событие, предвосхищающее основной фестиваль, — премьерный показ киноальманаха «Куча», снятого на основе реальной барнаульской истории о споре жителя частного дома с соседней многоэтажкой. Состоится он на площадке кинотеатра «Мир», и здесь же пройдет встреча со съемочной группой проекта.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла. СС0

Нововведение фестиваля — новый способ регистрации:

«Мы решили завести электронную регистрацию. В конце недели будет открыта. Она будет предлагать наличие электронного билета, по которому можно будет пройти», — отметила Елена Безрукова.

О кино

23 июля состоится торжественное открытие фестиваля — в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина.Традиционно по красной дорожке пройдут именитые гости. В их числе — народная артистка России Ирина Алферова, кинорежиссер Наталья Бондарчук с дочерью, актрисой Марией Бурляевой. Вести церемонию будет молодой артист и режиссер Иван Шахназаров, сын Карена Шахназарова.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Также в Театре драмы в этот день откроются две выставки. Первая — выставка с киноцитатами Василия Шукшина. Вторая выставка, «Шукшин и Мосфильм», будет доступна до Нового года.

Фильмом-открытием фестиваля станет работа режиссера Владимира Грамматикова по сценарию Андрея Кончаловского «Смотри на меня». Оператор фильма Алишер Хамидходжаев — выходец из Алтайского края.

«Фильм имеет статус международной премьеры, предполагающий, что до официального выхода фильм нигде не будут показывать. В прокат картина выходит осенью, но эксклюзивный предпоказ, можно сказать, российская премьера, состоится у нас, на Шукшинском фестивале», — подчеркнула Елена Безрукова.

Всего в кино будет пять больших блоков: полный метр, короткий метр, документальное кино, кино об СВО, а также новинка кинофестиваля — анимационные фильмы. Мультфильмы будут демонстрировать в концертном зале Института культуры на Ленина, 66. Напомним, все кино на фестивале для зрителей бесплатно.

Так как этот год для фестиваля — юбилейный, были подготовлены особые награды. В лучших кинотрадициях, победители 2024 года получат не только дипломы, но и статуэтки. Дизайнер памятных призов, Алексей Шелепов, изобразил на них профиль Шукшина — тот самый, с монумента на горе Пикет. В том же дизайне выполнены значки, которые подарят особым гостям.

Статуэтки и значки подготовили в юбилейный год Шукшинского фестиваля. Июль 2024. Altapress.ru Статуэтки и значки подготовили в юбилейный год Шукшинского фестиваля. Июль 2024. Altapress.ru Статуэтки и значки подготовили в юбилейный год Шукшинского фестиваля. Июль 2024. Altapress.ru

Главный же приз останется неизменным — уменьшенная копия Колыванской вазы.

О книгах

В «Шишковке» пройдет традиционная встреча с писателями. Приедет лауреат Шукшинской премии этого года (имя не сообщается до официального объявления). Из уже действующих лауреатов на встрече будет Михаил Тарковский, который также числится в жюри кинофестиваля.

Гостям представится возможность пообщаться с прозаиками и поэтами из разных уголков России: Москвы, Севастополя, Иркутска, Красноярска, Луганска.

Лето, книги, чтение СС0

Одно из ключевых событий — большой книжный фестиваль в Бийске, открывающийся 25 июля, в день рождения Шукшина. Представители различных издательств и писатели, среди которых, например, Дмитрий Емец (автор серии «Таня Гроттер») представят свои книги в формате живого общения. Идти он будет три дня. Фестиваль активно ведет свою страничку в сети «ВКонтакте».

Что еще

Гостей порадуют мастер-классами — например, необычным курсом по кукольной анимации. Можно будет сходить на хореографический спектакль по мотивам произведений сибирских писателей в концертном зале «Сибирь».

Состоится целый ряд увлекательных творческих встреч с выдающимися деятелями культуры — Ириной Алферовой, режиссером анимационной студии «Мельница» Константином Феоктистовым, Натальей Бондарчук, а также с Марией Шукшиной и другими гостями и участниками фестиваля.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

В Сростках пройдет и традиционная выставка народных мастеров «Чудики», а также гастрономический фестиваль.

Для того, чтобы посетить мероприятия фестиваля, необходимо предварительно зарегистрироваться. Анонсы открытия регистрации будут появляться в официальной группе в сети «ВКонтакте». Программа фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и XXVI Шукшинского кинофестиваля будет опубликована в конце этой недели.

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